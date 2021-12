W aplikacji mojeIKP wkrótce znajdziesz wynik testu na koronawirusa

Wynik testu na koronawirusa w aplikacji mojeIKP

Centrum e-Zdrowia uruchomiło aplikację mobilną mojeIKP w maju 2021 r. W bardzo krótkim czasie zyskuje ona dużą liczbę użytkowników – po 6 miesiącach jest ich jużDzięki aplikacji Polacy mogą, m.in.: zarejestrować się online na szczepienia przeciw, wykupić leki w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu, bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL, wyszukać e-recepty i e-skierowania czy odbierać powiadomienia o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach wysyłanych bezpośrednio na telefon. Aplikacja mojeIKP to też natychmiastowy i stały dostęp do wszystkich e-recept oraz ulotek leków, dzięki czemu łatwo można sprawdzić dawkowanie każdego z przepisanych leków.Ponadto, w aplikacji pod ręką mamyi można go w każdej chwili pokazać odpowiednim służbom.Centrum e-Zdrowia poinformowało właśnie, że w najbliższych tygodniach w mojeIKP pojawi się nowa, przydatna funkcja - wynik testu na koronawirusa. Użytkownik otrzyma wiadomość SMS z informacją, że na Internetowym Koncie Pacjenta dostępny jest już wynik testu, który od razu jest widoczny także w aplikacji mojeIKP.Warto też przypomnieć, że w listopadzie br. udostępniona została w aplikacji nowa funkcjonalność. Chodzi o profilaktykę, dzięki której użytkownik może kontrolować nawyki żywieniowe, prowadzić zdrowy tryb życia, a nawet dobrać odpowiednią dietę dla własnego organizmu.Aplikację mojeIKP można pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store i zainstalować na swoim smartfonie.Źródło: Centrum e-Zdrowia