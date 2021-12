WhatsApp domyślnie ukryje Wasz status aktywności przed nieznajomymi

Nowe ustawienie prywatności.

WhatsApp otrzymał nowe ustawienie prywatności

Źródło: WABetaInfo

W celu ulepszenia prywatności i prywatności naszych użytkowników sprawiamy, że nieznane Ci osoby będą miały trudniejsze zadanie jeśli chodzi o ustalenie, kiedy byłeś ostatnio online na WhatsApp. Zmiana ta nie wpłynie na komunikację pomiędzy Tobą a Twoimi znajomymi, rodziną i osobami, które znasz i kiedykolwiek pisałeś.

WhatsApp już wkrótce utrudni nieznajomym możliwość sprawdzenia, kiedy byłeś ostatnio dostępny w aplikacji. Mowa o domyślnym ukryciu statusu aktywności przed osobami, które nie znajdują się na liście kontaktów. Możliwość ręcznej aktywacji tego ustawienia istniała od dawna, lecz najwidoczniej deweloperzy chcą być pewni co do tego, że jest ono wykorzystywane.Ostatnio mamy do czynienia z naprawdę licznymi aktualizacjami bezpieczeństwa komunikatora WhatsApp. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o ulepszeniu systemu znikających wiadomości czy opcji ukrycia statusu aktywności przed konkretnymi użytkownikami . Jak się okazuje, wkrótce nadejdzie kolejna zmiana, która powinna się spodobać zwolennikom prywatności. O co dokładnie chodzi?Osoby odpowiedzialne za portal WABetaInfo otrzymały ostatnio liczne doniesienia od użytkowników dotyczące zmiany ustawień prywatności mobilnej aplikacji. Jak potwierdzili deweloperzy, WhatsApp będzie teraz– tymi, których próżno szukać na liście naszych kontaktów. Wszystko to rzecz jasna w imię ochrony prywatności i bezpieczeństwa.Warto też wspomnieć, że WhatsApp od dawna już oferował możliwość aktywacji takiej funkcji ręcznie. Zmiana wprowadzona przez dział bezpieczeństwa spodoba się więc szczególnie tym osobom, które albo o jej włączeniu zapominały bądź nie wiedziały o jej istnieniu. Oczywiście można ponownie pozwolić obcym na zobaczenie naszej aktywności – niewykluczone jednak, że i to ustawienie w przyszłości zniknie.Nowość powinna zostać wprowadzona u wszystkich na przestrzeni najbliższych dni.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp