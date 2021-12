Nowy pilot do TV w aplikacji Google Home na Androida z pierwszą aktualizacją

Pokażą się dalsze szczegóły telewizora bądź smart przystawki. Wtedy nasikamy na dole na pozycję z pilotem. Czeka nas jeszcze parowanie, czyli przepisanie kodu z ekranu telewizora wprost do aplikacji Google Home. Później już nie będzie to konieczne.Domyślnie pokazuje się widok, w którym mamy włącznik, przycisk cofnij, home, aktywację asystenta głosowego (mówimy wtedy do telefonu), wyciszenie, regulację głośności i pad kierunkowy w trybie przypominającym gałkę wirtualnego gamepada. Przesuwamy ją w stronę odpowiadającą danemu kierunkowi lub naciskamy jako potwierdzenie. Nowością jest przełączenie się w menu (prawy górny róg) do wersji z klasycznym kierunkowym D-Padem. Osobiście wolę taką wersję.

Pilot ma teraz dwa tryby kursorów, przełącza się je z poziomu menu w prawym górnym rogu / Foto: własne

Brak zapowiadanej rewolucji w pilocie do Android TV nie jest tak dużym minusem

Aplikacja pilota będąca częścią Google Home ma jeszcze jedną funkcję. W momencie, kiedy na ekranie telewizora wejdziemy na pole do wprowadzania tekstu, na górze interfejsu w smartfonie pokazuje się ikonka klawiatury. Po jej naciśnieciu możemy korzystać z telefonicznego wprowadzania tekstu naszą aktualnie ustawioną w smartfonie klawiaturą ekranową.Google na jednej z prezentacji zapowiadało zupełnie nową jakość pilota do Android TV i Google TV. Obecny jako dodatek w Google Home pilot spełnia swoje zadanie, ale po tak szumnych zapowiedziach moglibyśmy się spodziewać czegoś bardziej rozbudowanego. Otrzymaliśmy po prostu dosłownie przeniesienie funkcji i przycisków, które mają fizyczne proste piloty do smart TV, a jedynie z dodatkiem wprowadzania tekstu ekranową klawiaturą. To w sumie to samo, co wcześniej w ramach osobnej aplikacji.