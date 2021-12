Microsoft udostępnił darmowe tapety dla Windows. Nawiązują do koloru roku Pantone

Coś miłego dla oka.

Darmowe tapety dla Windows inspirowane kolorem roku 2022

"Nadaj swojemu życiu kolorów dzięki tym czterem niestandardowym obrazom motywu Windows Bloom, zaprojektowanym na nowo przy użyciu Koloru Roku Pantone 2022 PANTONE® 17-3938 Very Peri to dynamiczny niebieski odcień, który łączy stałość i niezmienność koloru niebieskiego z energią i ekscytacją czerwieni"

Kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że Pantone wybrało Kolor Roku 2022. Został nim 17-3938 Very Peri i już wtedy sugerowaliśmy, iż szybko zagości on w świecie mody, architektury wnętrz, czy nawet technologii. Nie pomyliliśmy się. Microsoft udostępnił właśnie w Microsoft Store darmowe tapety dla systemów Windows, nawiązujące kolorystycznie do rzeczonej barwy.- głosi opis tapet na ich stronie w Microsoft Store. Dość poetycki, trzeba przyznać.Łącznie cztery nowe tapety - czy raczej: motywy - dla Windows pobierzecie, przechodząc do Microsoft Store pod ten adres . Alternatywnie, możecie oczywiście uruchomić aplikację Microsoft Store w swoim systemie i wyszukać w jej obrębie frazę Pantone Color of the Year 2022. Po przejściu na stronę tapet wystarczyło będzie kliknąć przycisk "pobierz".