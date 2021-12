UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Apple

UOKiK coraz aktywniejszy.

UOKiK przyjrzy się praktykom Apple

"Działania cyfrowych gigantów stanowią wyzwanie dla urzędów antymonopolowych na całym świecie. W naszym postępowaniu chcemy sprawdzić, czy działania Apple mogą służyć wyeliminowaniu konkurentów na rynku spersonalizowanych usług reklamowych w celu lepszej sprzedaży własnej usługi. Zbadamy, czy w tym przypadku możemy mieć do czynienia z wykorzystywaniem siły rynkowej o charakterze wykluczającym"

Nie ustają dyskusje na temat tego, czy Apple faktycznie dba o prywatność użytkowników swoich urządzeń, czy może jedynie stwarza takie pozory. Z końcem września były pracownik firmy z Cupertino stwierdził, że Apple daje użytkownikom fałszywe poczucie prywatności . To samo sugeruje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chrustny, który wszczął postępowanie w tej sprawie.Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w związku ze zmianą zasad polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych na urządzeniach marki Apple. Dotyczy to produktów Apple z systemami operacyjnymi iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 oraz ich późniejszych wersji.Chodzi oczywiście o zmiany związane z wyrażaniem zgody na śledzenie aktywności użytkowników przez firmy trzecie. Jednocześnie informacje o użytkownikach nie przestały być zbierane, co oznacza, że nadal są wykorzystane na potrzeby Apple. Istnieją wątpliwości czy ustanowione przez Apple zasady nie miały na celu promocji własnej usługi reklamowej Apple Search Ads.– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Co ważne, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.Źródło: UOKiK