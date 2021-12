Microsoft Teams nie powinien już blokować połączeń alarmowych. Pojawiła się łatka

Blokowanie połączeń przez Teams stało się przeszłością

Źródło: Medium

Microsoft rozpoczął wdrażanie wersji 1416/1.0.0.2021194504 aplikacji Teams. Wersja ta rozwiązuje problem z tworzeniem zbyt wielu zduplikowanych kont PhoneAccounts, a także wywołuje metodę clearPhoneAccounts programu TelecomManager przy pierwszym uruchomieniu, aby wyczyścić wszystkie wcześniej utworzone konta PhoneAccounts. Oznacza to, że nie trzeba odinstalowywać i ponownie instalować Teams - wystarczy zaktualizować do nowej wersji!

Mobilna aplikacja Microsoft Teams wzbogaciła się właśnie o poprawkę bezpieczeństwa, która powinna przestać kolidować z systemem Android. Nietypowy błąd sprawiał bowiem, że niektórzy użytkownicy nie mogli zadzwonić pod numery alarmowe nie będąc zalogowanym do konta Microsoft.Kilka dni temu informowaliśmy Was o bardzo niepokojącej sytuacji, kiedy to kobiecie zablokowana została opcja dodzwonienia się do centrum powiadamiania ratunkowego. Zamiast tego na jej telefonie uruchamiał się Asystent Google. By tego było mało – smartfon zaraz po tym się zawieszał. Winowajcą okazał się… Microsoft Teams.Problem został zbadany przez Google i Microsoft i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce wszyscy użytkownicy będą mogli spać spokojnie. Jak informuje redaktor serwisu XDA-Developers, rozpoczęto wdrażanie łatki bezpieczeństwa do Teams w wersji na urządzenia z Androidem . Pojawi się ona jednak globalnie dopiero w styczniowej aktualizacji – teraz mamy bowiem do czynienia z jej debiutem po stronie serwera.Jak możemy wyczytać z artykułu na platformie Medium:Dokładnie tak. Microsoft do tej pory zalecał ponowną instalację Teams w celu zlikwidowania usterki. Na szczęście w drodze jest stosowna aktualizacja, która niestety jeszcze nie została zaimplementowana u wszystkim. Sam błąd z blokowaniem połączeń alarmowych z kolei nie należy do najczęstszych i jak się okazało – jest skrajnie losowy. To jednak czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym.Źródło: Medium / Foto. Microsoft