Zdjęcia Google uprzyjemnią przeglądanie wspomnień

Zdjęcia Google z ulepszoną sekcją Wspomnienia

Zdjęcia Google udoskonaliły nieco sekcję Wspomnienia, która pozwala na szybkie przypomnienie sobie tego, co działo się np. rok temu. Proces wybierania konkretnych grafik stał się łatwiejszy, a także postarano się o implementację zupełnie nowego widżetu dla wersji aplikacji na system Android. Na co jeszcze muszą przygotować się użytkownicy?Ostatnio mamy do czynienia z dosyć częstymi aktualizacjami mobilnej usługi Zdjęcia Google. Wczoraj chociażby informowaliśmy o ulepszonym systemie zaznaczania i udostępniania plików. Dzięki tej zmianie konsumenci mogą w prostszy sposób usuwać bądź dodawać treści do albumów. Jak się okazuje, to nie koniec dobrych wieści.Odsłona aplikacji na Androida wzbogaciła się właśnie owyświetlający dynamiczny podgląd najciekawszych zdjęć przedstawiających - uwaga - ludzi i zwierzęta. Stuknięcie widżetu spowoduje przejście do usługi i ukazanie pełnego albumu. Można do niego dodawać oczywiście więcej zdjęć i filmów.Dodano również. Można je dostrzec zaraz po otworzeniu aplikacji w postaci sporych rozmiarów plansz. Mowa o standardowej sklejance zdjęć i filmów zebranych przez sztuczną inteligencję, lecz skupiających się na konkretnych momentach. Google wymienia Sylwester, Halloween, urodziny oraz ukończenie szkoły.Ulepszeniu uległy także „zdjęcia filmowe”. Funkcja ta została wprowadzona w ubiegłym roku i wykorzystuje uczenie maszynowe w celu „stworzenia filmu wideo przedstawiającego dany moment w 3D”. Teraz użytkownicy mogą liczyć na, co pozwoli na bardziej swobodne poruszanie się kamery i znalezienie najlepszego kadru. Sztuczna inteligencja sprawi więc po prostu, że wszystko będzie prezentować się nieco naturalniej.Zdecydowano się także na. Znajdzie się ona w sekcji „Twój dzień” – trudno więc będzie o jej pominięcie.Poza tym Google przypomniało, że w aplikacji Zdjęcia istnieje o, osób, zwierząt czy przedziałów czasowych. Wszystko po to, by we Wspomnieniach nie pojawiały się wybrane treści, co często jest dosyć przydatnym rozwiązaniem.Wszystkie powyżej opisane nowości powinny już być dostępne z poziomu mobilnej aplikacji Zdjęcia Google . Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Google