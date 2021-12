Zdjęcia Google z ulepszonym zaznaczaniem i udostępnianiem plików

Zdjęcia Google otrzymały świetną nowość

Zdjęcia Google wzbogaciły się o ulepszony system zaznaczania i udostępniania treści. Jak zauważyła część użytkowników, dostęp do wszystkich narzędzi stał się o wiele bardziej intuicyjny. Tego typu nowość powinna spodobać się między innymi osobom pracującym na sporej liczbie plików.Google pewien czas temu ogłosiło pewne zmiany jeśli chodzi o dostępność darmowej wersji usług Zdjęcia i Dysk. Nadal jednak są to najpopularniejsze bezpłatne aplikacje tego typu, więc nowości wprowadzone w ich ramach zawsze wzbudzają dosyć spore emocje. Nie inaczej jest i tym razem. Co dokładnie zmieniono?Użytkownicy zaczęli dostrzegać zupełniewyświetlające się po zaznaczeniu jednego lub więcej zdjęć/filmów w mobilnej aplikacji Zdjęcia Google. Po wybraniu plików można teraz zauważyć specjalny pasek wysuwający się u dołu ekranu.Pozwala on na, udostępnienia ich za pomocą innych aplikacji, usuwania, archiwizowania, kasowania z lokalnego urządzenia, edytowania lokalizacja czy przenoszenie zdjęcia do zablokowanego folderu To jednak nie wszystko. Jeśli przesuniemy nowy pasek w lewo, to naszym oczom ukaże się, co pozwoli na szybkie wysłanie wybranych plików bezpośrednio przy pomocy Zdjęć Google. Warto także skierować swój wzrok w stronę górnej części interfejsu, gdzie zostawiono wyłącznie licznik informujący o tym, ile zdjęć zaznaczyliśmy.Nie da się ukryć, że zmiana jest jak najbardziej na plus. Do tej pory menu kontekstowe wywoływało się poprzez kliknięcie trzech kropek u góry ekranu, co było skrajnie nieintuicyjne i dosyć problematyczne. Teraz cały proces został ułatwiony i przystosowany do korzystania z jednej dłoni.Nie wiadomo jednak, kiedy wszyscy użytkownicy zaczną widzieć u siebie opisaną nowość. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność funkcji.Źródło: Android Police / Foto. Google