5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #265]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu prezentujemy minimalistyczny edytor tekstu, aplikację do porządkowania domowej biblioteki, a także przydatne narzędzie dla użytkowników Spotify. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w trójwymiarowej platformówce oraz w grze dla fanów Disneya.

Aplikacja do porządkowania domowej biblioteczki z lekkim i nowoczesnym interfejsem. Pozwala na szybkie katalogowanie posiadanych książek - możemy wyszukiwać je w bazie lub opisywać samodzielnie. Książki dzielimy na wirtualne półki, dodajemy tagi, zaznaczamy liczbę przeczytanych stron itd.Dodatkowym atutem jest możliwość generowania statystyk na temat naszej kolekcji oraz opcja zapisania wszystkich zebranych informacji do zewnętrznego pliku.

Leap: A Dragon's Adventure

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Disney Wonderful Worlds Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,19 zł-519,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Kolorowa gra dla fanów Disneya. Rozgrywka łączy w sobie grę typu match-3 z nieskomplikowanym tytułem symulacyjnym. Rozwiązujemy kolejne zestawy kolorowych elementów (musimy łączyć trzy lub więcej takich samych kształtów), za które otrzymujemy nagrody i wirtualne pieniądze. Zebrane środki wykorzystujemy następnie do budowy tematycznych parków rozrywki. Każdy park możemy spersonalizować dzięki otrzymanym ozdobom.





To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Trójwymiarowa gra platformowa o relaksacyjnym charakterze i miłej dla oka oprawie. Sterujemy sympatycznym smokiem - musimy przeskakiwać między kawałkami lądu, by bezpiecznie dotrzeć do mety. Po drodze zbieramy dodatkowe elementy i doładowanie energii. Sterowanie sprowadza się do przytrzymywania palca na ekranie i odpuszczania w odpowiednim momencie.Nie zabrakło również możliwości personalizacji wyglądu naszego smoka.