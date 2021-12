Rocket League Sideswipe - zwariowane mecze na smartfonie (recenzja gry)

Wciągająca gra "piłkarska".





Rocket League Sideswipe – wyścigowa piłka nożna

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Świat gier pozwala nam przenosić się w najróżniejsze miejsca, kierować różnorodnymi postaciami, a czasem po prostu robić zwariowane rzeczy. Na przykład grać w piłkę nożną… wyścigówkami wyposażonymi w odrzutowe dopalacze.Tak w skrócie można opisać grę Rocket League Sideswipe. Pojedynki są niezwykle dynamiczne (a często chaotyczne - w pozytywnym sensie) i trwają 2 minuty. Zapewnia to sporą dawkę emocji i możliwość zabawy w dowolnym momencie.Do naszej dyspozycji jest kilka trybów rozgrywki. Mecze możemy rozgrywać zarówno online, jak i z botami. Oczywiście pierwsza opcja daje więcej emocji. Pojedynki toczymy w formule 1 vs 1 lub 2 vs 2. Naszym zadaniem jest trafianie ogromną piłką do bramki - może to stanowić zaskakująco trudne wyzwanie, szczególnie gdy po polu gry jeżdżą cztery zwariowane wyścigówki. Sterowanie jest dość intuicyjne. Obsługujemy kierunek ruchu, dopalacz i skok.Gra - przynajmniej na razie - nie wyświetla reklam i nie męczy mikropłatnościami. Miejmy nadzieje, że z czasem twórcy nie zepsują zabawy.Rocket League Sideswipe to bardzo wciągająca gra. Szalone tempo, nieco chaosu i krótkie mecze z innymi graczami - wszystko to sprawdza się tu bardzo dobrze.