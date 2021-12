W Epic Games Store w końcu kupisz więcej niż jedną grę na raz

Dotychczas nie było to możliwe.

Koszyk w Epic Games Store

Epic Games Store, chociaż istnieje już kilka ładnych lat, pozostawia wiele do życzenia. Nie ma on nawet w połowie tylu przydatnych funkcji, co Steam. Nie oferuje on chociażby systemu recenzji, możliwości wyszukiwania gier po tagach, ani nie pozwala na dzielenie się ze społecznością graczy właściwie czymkolwiek. Niemniej, z czasem Epic Games Store zyskał przynajmniej system osiągnięć w grach, a teraz kolejną rzecz, bez której aż trudno było sobie platformę cyfrowej dystrybucji wyobrazić.No więc, aż do teraz Epic Games Store nie posiadał… koszyka zakupowego, do którego można byłoby dodawać produkty przed ich zakupem. Zatem, w platformie tej nie było możliwe kupowanie wielu gier na raz. Zakup każdej musiał być przeprowadzany oddzielnie. Jeśli więc ktoś robił większe zakupy, te przebiegały w ślimaczym tempie.Teraz koszyk zakupowy jest już częścią Epic Games Store. Jego przycisk znajdziesz na podstronie każdej gry dostępnej w platformie, pod przyciskiem „Kup teraz”. Aby zobaczyć zawartość koszyka, wystarczy że klikniesz w napis „Koszyk” w prawym górnym rogu okna klienta lub przeglądarki internetowej. Co istotne, obok tego napisu zawsze wyświetlana jest liczba informująca o tym, ile produktów do koszyka dodałeś.