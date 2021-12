Microsoft Teams uniemożliwił kobiecie zadzwonienie pod numer alarmowy

Microsoft Teams z błędem blokującym opcję dodzwonienia się pod numer alarmowy

Błąd aplikacji Microsoft Teams uniemożliwił amerykańskiej użytkowniczce zadzwonienie na pogotowie. Wybranie numeru spowodowało aktywację Asystenta Google i wysłanie lokalizacji kobiety do służb ratunkowych. Zaraz po tym jej telefon się zawiesił, co zablokowało opcję podjęcia dalszych kroków. Koncern ustosunkował się już do całej sytuacji.Technologia potrafi zawieść i nie jest to raczej nic zaskakującego. Problem zaczyna się jednak w momencie, kiedy dzieje się to w kryzysowych momentach. Działamy wtedy dosyć impulsywnie i niesłuchające nas smartfony czy inne urządzenia raczej nie pomagają. Dobitnie udowodniło to wydarzenie, które miało miejsce kilkanaście dni temu w Stanach Zjednoczonych.Na portalu Reddit pojawił się post kobiety zmuszonej do wezwania służb ratunkowych podczas odwiedzin swojej babci. Ta zaczęła wykazywać bowiem symptomy wylewu, więc wnuczka nie zwlekała – sięgnęła po swój smartfon Pixel 3 pracujący na Androidzie 11 i wybrała numer 911. Zamiast dodzwonić się do centrum powiadamiania ratunkowego…Ponadto wyświetlone zostały propozycje aplikacji przydatnych podczas sytuacji alarmowej, co brzmi dosyć kuriozalnie. Użytkowniczce tym samym zablokowana została możliwość podania dokładnego adresu czy też opisania sytuacji zagrażającej życiu. Nie pomogło również– to z kolei pozbawiło kobietę opcji rozłączenia się z numerem i próby ponownego nawiązania połączenia.Na szczęście babcia miała w domu telefon stacjonarny, więc wnuczka nie czekała długo i skorzystała bezproblemowo z tego urządzenia. Sytuacja jednak odbiła się głośnym echem i zszokowała wielu użytkowników. Zrobiło się o niej na tyle głośno, że, które przeprowadziło śledztwo.Jak się okazało, głównym czynnikiem powodującym ten niepokojący błąd była aplikacja Microsoft Teams . Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana, bo do napotkania kłopotu należy spełnić trzy – dosyć konkretne – warunki. Przede wszystkim telefon musi działać na Androidzie 10 lub nowszym. Ponadto wymagane jest posiadanie zainstalowanej apki Microsoft Teams, a co więcej –lub Azure Active Directory., lecz muszą być spełnione powyższe warunki. Google pracuje obecnie nad łatką i niedługo powinniśmy doczekać się specjalnej łatki Microsoft Teams. Nie da się jednak ukryć, że powyżej opisana sytuacja jest dosyć niepokojąca i ciekawym jest czy inne usługi również kryją w sobie podobne usterki, o których nikt jeszcze nie wie.Źródło: Reddit / Foto. pixabay.com (@Golda)