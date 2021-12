Nowe gry w GeForce Now. W końcu połączysz konto z launcherem Ubisoftu przy logowaniu

W ramach cotygodniowych aktualizacji bazy gier, Nvidia dodaje kolejne tytuły do kompatybilności ze swoją usługą grania w chmurze GeForce Now. Jednak to nie wszystkie nowości. Aplikacja dostała też możliwość częściowej synchronizacji z naszym kontem Ubisoftu.



Kolejne kompatybilne gry w chmurze GeForce Now, w tym aktualnie darmowe pozycje

Nvidia właśnie dodała do swojej biblioteki (ewentualnie rozszerzyła dostęp na nowe launchery) takie gry, jak: White Shadows (Steam), Monopoly Madness (Ubisoft Connect), Anno 1404 History Edition (Ubisoft Connect - aktualnie za darmo), Prison Architect (Epic Games Store - aktualnie za darmo), Super Magbot (Steam) i Untitled Goose Game (Epic Games Store). Nowe pozycje ogłaszane są w każdy czwartek, ale może się zdarzyć, że będą dostępne w bibliotece nie dosłownie po ich ujawnieniu, a w przeciągu kilku dni do końca tygodnia.



Z GeForce Now możecie zagrać w trzy aktualnie rozdawane za darmo gry ze Steam, Epic Games Store i Ubisoft Connect / Foto: własne



Ten tytuł nie jest nowością w bibliotece Nvidia GeForce Now, ale też warto o nim wspomnieć. Wczoraj wieczorem mogliście przeczytać o akcji z możliwą do odebrania grą Call of Juarez: Gunslinger za darmo na Steam. Tytuł polskiego Techlandu w wersji ze Steam jest od dawna dostępny w chmurowej usłudze Nvidia GeForce Now.



Prostsze i szybsze logowanie w Ubisoft Connect na Nvidia GeForce Now

Do tej pory aplikacja Nvidia GeForce Now doczekała się tylko pełnego połączenia ze Steam. Nie musimy za każdy razem w dodatkowo się na nim logować podając znów login i hasło (choć czasem jest to wymagane), a także jednym kliknięciem da się wyszukać i dodać do naszego konta GeForce Now zgodne gry z tego launchera. Pierwsza funkcja działa od dłuższego czasu również z Epic Games Store.



