Ważne nowości w aplikacji mObywatel. Spodobają się zwolennikom prywatności

mObywatel otrzymał grudniową aktualizację

Nowa wersja mObywatela jeszcze dziś trafi do sklepów z aplikacjami. Algorytm sklepów losowo dobierze 200 tysięcy użytkowników, którzy jako pierwsi będą mieli okazję zainstalować nową wersję naszego programu. Pozostała część korzystających z mObywatela otrzyma szansę na aktualizację kilka dni później.

Pojawiła się nowa aktualizacja mobilnej aplikacji mObywatel, która wprowadza istotne nowości z punktu widzenia użytkowników. Mowa o np. braku konieczności dodatkowego wybierania przycisku potwierdzającego po wpisaniu kodu PIN czy zaimplementowanie silniejszego szyfrowania danych. Dostęp do funkcji ma na razie jednak tylko ograniczona liczba osób.Jeśli korzystacie z usługi mObywatel , to doskonale wiecie, że nie otrzymuje ona regularnych aktualizacji. Nowości wdrażane są zazwyczaj co kilka miesięcy i zazwyczaj nie można ich nazwać „przełomowymi". Tym razem mamy do czynienia z wprowadzeniem usprawnień dotyczących samego działania aplikacji. Na co muszą przygotować się konsumenci?Mowa o trzech zmianach. Przede wszystkim. Teraz nie będzie trzeba już wybierać dodatkowego przycisku potwierdzającego po wpisaniu kodu PIN, co powinno przyspieszyć cały proces. Użytkownicy z pewnością ucieszą się jednak z dodaniaW związku z powyższymi poprawkami możliwe jest, że niektórzy zostaną poproszenie o nadanie nowego kodu PIN. Nie zdziwcie się więc, jeśli będziecie musieli zrobić to ponownie. Co ciekawe, mObywatel stał się teraz przystępniejszy dla… pracowników kolei i ich rodzin. Zdecydowano się bowiem naDokument ten uprawnia do realizacji zniżek na podróże – teraz nie trzeba go nosić ze sobą, wystarczy pokazać w aplikacji. Te trzy nowości są już dostępne, lecz nie dla wszystkich. Jak bowiem możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia Ministerstwa Cyfryzacji:Takie osoby będą mogły nieco szybciej wykorzystać nowe opcje i ewentualnie przesłać swoją opinię na ich temat. Koniecznie więc sprawdźcie czy należycie do tego „elitarnego" grona.

Źródło i foto: gov.pl