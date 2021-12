Edytowanie tabel w Dokumentach Google będzie łatwiejsze

W końcu.

Dokumenty Google – funkcje ułatwiające zarządzanie tabelami

Dokumenty Google to niezła darmowa alternatywa dla takich edytorów tekstu jak płatny Microsoft Word. Niemniej, ma on całe mnóstwo wad. W Dokumentach Google dość uciążliwe jest chociażby edytowanie tabel. To się już jednak powoli zmienia, dzięki nowym zmianom wprowadzanym właśnie przez giganta z Mountain View.Po pierwsze, Google opracowało nowy widok właściwości tabeli dla Dokumentów. Teraz, zamiast w oddzielnym oknie zasłaniającym tabelę, wyświetlany jest on w panelu po prawej stronie okna przeglądarki. Dzięki temu wprowadzane zmiany można podziwiać na bieżąco.