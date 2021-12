Zorin OS 16 Lite wydany. To świetny system dla starych komputerów

Alternatywa dla Windows 7.

Kiedy w sierpniu informowaliśmy Was o udostępnieniu systemu Zorin OS 16 , nazwaliśmy go świetną alternatywą dla Windows 10 i Windows 11. Od tamtego czasu OS ten pobrano ponad milion razy, a jego twórcy zdążyli przygotować kolejne długo wyczekiwane wydanie. Mowa o Zorin OS 16 Lite, który ma działać doskonale na starszych i mniej wydajnych komputerach, oferując przy tym dobrą funkcjonalność oraz przepiękny wygląd interfejsu.Zorin OS 16 Lite to bazujący na Ubuntu 20.04.3 LTS system zaprojektowany z myślą o komputerach o niskiej wydajności. Twórcy piszą, że ich oprogramowanie powinno działać doskonale "nawet na 15-letnich pecetach". Soft został ma odświeżony i ulepszony interfejs. Wprowadzono w nim nowy i bardziej dopracowany domyślny motyw z Zorin OS 16, który prezentuje się doprawdy szalenie estetyczne. Bieżące wydanie to także przyjemne dla oka animacje.

Pobierz Zorin OS 16 Lite za darmo

Źródło: ZorinUżytkownik minimalistycznej wersji Lite może bez problemu personalizować jej wygląd, dopasowując w zasadzie wszystko do własnych potrzeb - fonty, kolorystykę, czy też ikony. Od podstaw napisano pasek zadań na panelu, znacznie lepiej komponujący się z pulpitem. Wyświetla od teraz podgląd okien po najechaniu kursorem na ikonę aplikacji, co znacząco ułatwia pracę.Źródło: ZorinSklep z oprogramowaniem w Zorin OS 16 Lite otrzymał katalog aplikacji z Flathub i Snap store oraz repozytoria APT Ubuntu i Zorin OS.Początkujących użytkowników przywita nowy przewodnik, który prowadzi za rękę przez wszystkie podstawowe elementy systemu. Nie miałeś nigdy Linuxa? W Zorin OS 16 Lite odnajdziesz się bez większego problemu.Źródło: ZorinZorin OS 16 Lite w przeciwieństwie do Windowsa 7 jest i będzie systemem bezpiecznym - zapewniają to stałe aktualizacje bezpieczeństwa, którym "siódemka" już nie otrzymuje.Zorin OS 16 Lite w swojej podstawowej wersji jest bezpłatny. Pobierzesz go za pośrednictwem bazy oprogramowania Instalki.pl, korzystając z poniższego odnośnika. Jeśli otwartoźródłowy OS przypadnie Ci do gustu, być może zainteresuje Cię płatna wersja Pro.Więcej o niej przeczytasz tutaj Źródło: Zorin