Masz piracki Office? Microsoft 365 kupisz z ogromną zniżką

Czy to właściwe?



Piractwo medialne nie popłaca... czy jednak na pewno? Łamanie prawa własności intelektualnej jest niewłaściwe, nielegalne i karalne, ale okazuje się, że niektóre firmy pragną nawracać piratów na właściwą drogę dobrymi promocjami na swoje produkty. Taką właśnie ofertę do osób niewiele robiących sobie z obowiązującego prawa przygotował Microsoft.



Microsoft ze specjalną promocją dla łamiących prawo

Microsoft przygotował interesującą ofertę dla użytkowników pirackiej wersji pakietu Office w wersji na komputery stacjonarne, w tym Office 2019. Firma oferuje tym osobom zniżkę na legalną subskrypcję Microsoft 365. Zniżka nie jest mała, bowiem wynosi aż 50%. Użytkownicy legalnego oprogramowania o takich niespodziankach mogą tylko pomarzyć.



Według informacji przekazywanych przez serwis Ghacks, jeden z użytkowników nielegalnej wersji pakietu Office 2019 zauważył nowy baner u góry aplikacji. Baner głosił, iż może on zaoszczędzić do 50% na oryginalnej subskrypcji Microsoft 365. Pod baner z podpisem "dowiedz się więcej" podpięte było





Strona, na którą kieruje odnośnik. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu Źródło: GhacksWedług informacji przekazywanych przez serwis Ghacks, jeden z użytkowników nielegalnej wersji pakietu Office 2019 zauważył nowy baner u góry aplikacji. Baner głosił, iż może on zaoszczędzić do 50% na oryginalnej subskrypcji Microsoft 365. Pod baner z podpisem "dowiedz się więcej" podpięte było hiperłącze . Odnośnik kierował do tej strony, na której wyjaśniona się ryzyko korzystania z pirackiego oprogramowania. To właśnie w tym miejscu widnieje komunikat o 50% zniżki na Microsoft 365.Strona, na którą kieruje odnośnik. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



Próbowałem wykorzystać zniżkę, ale... po prostu jej nie widzę. Być może dotyczy tylko pierwszego zakupu Microsoft 365? W takim jednak wypadku powinienem ją widzieć będąc niezalogowanym na konto. Być może jest powiązana tylko z klikającymi w link z poziomu pirackiej wersji pakietu? A może promocja z każdego odnośnika jest jednorazowa i została już wykorzystana?



Chociaż sam nie mogę tego zweryfikować, dziennikarze Ghacks potwierdzili, że zniżka była ważna.



Hm... Co Wy na to? Czy ktoś z czytelników naszego serwisu przyzna się do korzystania z nie-do-końca-legalnego Office i potwierdzi, że widzi podobny komunikat?



Źródło: ghacks