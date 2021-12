Dysk Google zmusi użytkowników do uporządkowania plików i folderów

Dysk Google ulepsza system skrótów

Zastępujemy pliki i foldery przechowywane w wielu folderach w usłudze Google Drive skrótami. Ta zmiana upraszcza struktury folderów i plików oraz pomaga ograniczyć zamieszanie wokół plików z wieloma lokalizacjami folderów nadrzędnych.

Dysk Google w przyszłym roku rozpocznie automatyczną migrację plików znajdujących się we wielu lokalizacjach. Wszystkie kopie zostaną zamienione na skróty, co przyczynić ma się do uporządkowania przestrzeni roboczej wielu użytkowników oraz – przede wszystkim – zaoszczędzenia cennego miejsca w chmurze. Konsumenci nie będą mieli wyboru.Jeszcze w 2020 roku zdecydowano się na dodanie ulepszonego systemu skrótów do Dysku Google. Wtedy też zapowiedziano, że w 2021 roku odbędzie się, która uprości struktury plików i folderów tam przechowywanych. Termin ten uległ przesunięciu – stanie się to dopiero w 2022 roku. Czego mogą spodziewać się użytkownicy?Na początku przyszłego roku Google zacznie wyświetlać. Dotyczy to zarówno wersji desktopowej usługi, jak i tej mobilnej. W wielkim skrócie – jeśli posiadacie na swoim Dysku plik umieszczony w kilku lokalizacjach, to jego kopie zostaną zamienione na skróty.Google argumentuje swoją decyzję następująco:– to główne przyczyny automatycznej migracji plików. Standardowi użytkownicy nie będą musieli nic z tym faktem robić, koncern przeprowadzi proces na własną rękę. Nieco utrudnione zadanie mają administratorzy, którzy otrzymają szereg narzędzi pozwalających na dostosowanie m.in. sposobu tworzenia skrótów tak, by nie zaburzyć np. dotychczasowego trybu pracy na dokumentach. Wszystko rzecz jasna z odpowiednim wyprzedzeniem.Google zdecydowało się także przy okazji na implementację kilku ważnych zmian w obrębie samego systemu skrótów.Mowa o m.in. osobach mających dostęp do pliku i możliwości jego pobrania. Dowiemy się także o rozmiarze wybranego elementu czy jego oryginalnej lokalizacji. Ta nowość powinna już być dostępna.Jeśli więc obawiacie się nieco zmian wprowadzanych przez giganta z Moutain View, to warto pamiętać, że nic nie stanie się z dnia na dzień. Wyskakujące powiadomienie zawierać będzie odnośnik do strony pomocy, z której dowiecie się wszystkich szczegółów na temat migracji plików.Źródło i foto: Google