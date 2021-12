Discord z dodatkową subskrypcją. Miesięczna opłata za ekskluzywne treści na serwerach

Discord pozwoli na tworzenie płatnych serwerów

Źródło: Discord

Dziś mamy przyjemność ogłosić zupełnie nową funkcję, którą obecnie testujemy z niewielką grupą społeczności: Członkostwo Premium. Tak, dobrze przeczytaliście! Dzięki Członkostwom Premium, twórcy i właściciele społeczności będą mieli możliwość zamknięcia części lub całości swojego serwera za płatną subskrypcją. Jest to jedna z najbardziej pożądanych funkcji przez twórców i już widzimy wiele naszych społeczności oferujących tego typu doświadczenia za pośrednictwem stron trzecich. Cieszymy się, że teraz możemy pozwolić wybranej garstce na przetestowanie tego doświadczenia natywnie na Discordzie.

Discord zapowiedział funkcję „Premium Memberships”, która umożliwi właścicielom serwerów na ukrycie części zawartości za płatną subskrypcją. W zamian za miesięczną opłatę społeczność otrzyma więc dostęp do chociażby kanałów niedostępnych dla innych użytkowników. Deweloperzy twierdzą, że była to „jedna z najbardziej pożądanych opcji”.Większość platform społecznościowych jest darmowa i dostęp do nich możemy uzyskać bez obawy o jakiekolwiek opłaty. Coraz bardziej popularne staje się jednak wprowadzanie dodatkowych funkcji, do których dostęp mają wyłącznie osoby chcące wesprzeć konkretnego twórcę czy publiczną osobę. Niech za przykłady posłużą Facebook (niedawno ruszyły testy płatnych grup) oraz Twitter (dotacja w zamian za ekskluzywne posty).Do tego grona już niedługo dołączy Discord planujący zaimplementować rozwiązanie tak naprawdę łudząco podobne do tego zaproponowanego pewien czas temu przez Facebooka. Mowa o, czyli po prostu miesięcznej subskrypcji obejmującej swoim zasięgiem wybrany serwer.Deweloperzy opublikowali bardzo długi wpis przepełniony frazesami, lecz tak naprawdę tylko jeden akapit dotyczy samego działania nowej funkcji:Zasada jej działania jest więc banalnie prosta. Administrator serwera przygotowujeoferujących różne bonusy, następnie chętni. Mogą to być ukryte kanały, ekskluzywna rola czy co tam sobie właściciele serwerów wymyślą.Na razie trwająi dostęp do niej ma garstka osób. Jednak już za kilka tygodni możemy spodziewać się rozszerzenia jej zasięgu, a następnie – publicznej implementacji. Oczywiście tego typu Członkowstwa Premium mają swoje plusy i minusy. Pozostaje czekać na to, jak na tą nowość zareaguje społeczność.Źródło i foto: Discord