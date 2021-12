Granie w chmurze Google Stadia na telewizorach LG z systemem webOS

Usługi grania w chmurze takie jak Nvidia GeForce Now, Google Stadia czy Microsoft Xbox Cloud Gaming coraz mocniej zwiększają swoje wpływy w dobie kryzysu na rynku elektroniki okołokomputerowej (a przede wszystkim kart graficznych). Stają się coraz popularniejsze, rozszerzają listę kompatybilnych gier, wprowadzają nowe plany abonamentowe (przynajmniej) oraz wchodzą na nowe platformy.Już ostatnio informowaliśmy na łamach Instalek, że(na finalną wersję i dostępność na wszystkich rynkach trzeba jeszcze poczekać). Teraz smart telewizory z logiem LG otrzymały kolejną usługę tego typu, i to już w stabilnym wydaniu, a nie testowo. Posiadacze modeli z webOS 5.0 i webOS 6.0 (czy w przyszłości nowszymi) mogą korzystać z usługi streamingu gier Google Stadia. Usługa dostępna jest w 22 krajach, w tym w Polsce.

Aplikacja Google Stadia już dostępna w sklepie LG Content Store systemu LG webOS / Foto: Tomasz Bielski Instalki.pl

Aplikację należy pobrać ze sklepu LG Content Store i zalogować się na swoje konto w Google. W obecnej chwilimoże pochwalić się biblioteką ponad 200 gier. Możemy je zwyczajnie wykupić na własność lub sięgnąć po abonament Stadia Pro (39 złotych na miesiąc, ale pierwszy jest darmowy), w którym otrzymujemy losową pulę kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu gier co miesiąc. Jeśli jednak zależy nam na konkretnych tytułach, to raczej ciężko liczyć na łut szczęścia i nie obędzie się be zakupów danych produkcji.