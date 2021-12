Telegram z licznymi nowościami. Komunikator stał się jeszcze bezpieczniejszy

Telegram otrzymał grudniową aktualizację

Telegram otrzymał właśnie nową aktualizację, która wprowadza sporo interesujących funkcji. Mowa przede wszystkim o narzędziach uniemożliwiającym innym zapisywanie treści z grup i kanałów czy opcję usuwania wiadomości z określonego przedziału czasowego. Dodatkowo pojawiła się także możliwość anonimowego publikowania wpisów w publicznych grupach. To jednak nie wszystko.Popularność komunikatora Telegram wzrosła m.in. podczas kontrowersji związanych z polityką prywatności WhatsAppa. Deweloperzy od tamtej pory starają się jeszcze regularniej publikować interesujące nowości , które mają głównie na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników i treści przez nich udostępnianych. Tak się składa, że właśnie zadebiutowała grudniowa aktualizacja aplikacji. Na co mogą przygotować się użytkownicy?Niezwykle przydatną funkcją może okazać się. Ich właściciele będą mogli skorzystać z nowej opcji „Ogranicz zapisywanie treści”, która zablokuje możliwość przekazywania dalej jakichkolwiek wiadomości. Niemożliwe stanie się także robienie zrzutów ekranu czy zapisywanie plików multimedialnych.Celem tejże nowości jest oczywiście ochrona wysyłanych treści publikowanych na Telegramie i zapewnienie, że wgląd do nich mają wyłącznie docelowi odbiorcy. Osoby dbające o prywatność bez wątpienia to docenią.Użytkownicy będą mogli także. Wystarczy kliknąć w pasek daty (pojawia się on podczas przewijania konwersacji) – wtedy też otworzy się kalendarz, z poziomu którego można wybrać „dni do usunięcia”. W ten sposób odbiorcy mają jeszcze większą kontrolę nad tym, co znajduje się w danym czacie.Telegram oferuje rzecz jasna również standardową opcję znikających wiadomości. Wciąż można ją aktywować, by treść konwersacji była usuwana automatycznie po wybranym okresie.Ulepszony został także. W ustawieniach pojawiła się specjalne zakładka informująca o tym, na ilu sprzętach używane jest konto. Kliknięcie w nią spowoduje wyświetlenie sekcji, z poziomu której możemy szybko połączyć się z desktopową wersją komunikatora oraz ustawić automatyczne wylogowanie nieaktywnych urządzeń po pewnym czasie.Tapnięcie konkretnego sprzętu pozwoli także wybrać, czy można z jego poziomu przyjmować połączenia lub tworzyć sekretne czaty. To także może spodobać się osobom dbającym o prywatność swoich konwersacji.Kolejną nowością jest. Dzięki tej funkcji wiadomości wysyłane będą jako kanał, a nie prywatna osoba – może się to przydać w przypadku głosowań czy ważnych ogłoszeń serwerowych. W celu skorzystania z opcji wystarczy dotknąć zdjęcie profilowe obok paska wiadomości i wybrać odpowiednią opcję.Pojawił się także. Jest to zamiennik dotychczasowych kodów SMS. Użytkownik będzie musiał wpisać kilka cyfr numeru telefonu, z którego dzwonił do niego automat.Wprowadzona właśnie aktualizacja to również. Administratorzy (czy raczej boty przez nich stworzone) będą mogli teraz kontaktować się z użytkownikami chcącymi dołączyć do wybranego czatu. W ten sposób usprawniony zostanie proces akceptacji nowego członka poprzez np. proste zapoznanie się z zasadami czatu, przejście wstępnego testu czy przekazanie darowizny.Odbiorca oczywiście zobaczy z jakiej społeczności pochodzi dana wiadomość. Informacja o tym wyświetlać się będzie w górnej części czatu.Zadowoleni powinni być także użytkownicy korzystający z komunikatora Telegram w wersji na Androida . W końcu zdecydowano się bowiem na– do tej pory dostępnych wyłącznie na iOS. Można wybierać pomiędzy ośmioma kompozycjami, z których każda ma tryb dzienny i nocny, kolorowe animowane tło oraz gradientowe dymki wiadomości.Wszystkie motywy można także dowolnie personalizować poprzez dostosowanie kolorów czy wzorów. Własne kreacje można udostępniać oraz przeglądać i wybierać te stworzone przez innych konsumentów.Telegram na iOS 13 (lub nowszy) to z kolei. Po kliknięciu w plik multimedialny pojawi się specjalna ikona, po wybraniu której będzie można zaznaczyć dowolny tekst oraz go skopiować. Wszystko oczywiście objęte szyfrowaniem end-to-end.Posiadacze smartfonów z iOS ucieszą się także z. Mowa o pogrubieniu, kursywie, podkreśleniu, załączeniu hiperłącza itd. Jeśli korzystacie z Telegrama na Androida, to spokojnie – ta wersja aplikacji posiada te opcje od dawna.Jak sami widzicie, aktualizacja jest dosyć obszerna i powinna już być dostępna dla wszystkich. Warto więc sprawdzić jej dostępność oraz oczekiwać na kolejne nowości – te zapewne ukażą się jednak dopiero w styczniu 2022 r.Źródło i foto: Telegram