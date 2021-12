Instagram się przestraszył. Nadchodzą funkcje zwiększające bezpieczeństwo dzieci

Źródło: Instagram

Instagram już niedługo wzbogaci się o mnóstwo funkcji mających poprawić bezpieczeństwo samej aplikacji, jak i rozszerzyć zakres kontroli rodzicielskiej. Wszystko to dzień przed zaplanowanym przesłuchaniem szefa platformy przez amerykański Kongres. Na co więc mogą przygotować się użytkownicy?Ostatnie miesiące nie są zbyt proste dla właścicieli usług społecznościowych. Większość z nich poddawana jest kontrolom w zakresie dbałości o prywatność oraz bezpieczeństwo najmłodszych odbiorców. Najbardziej oberwało się firmie Meta oraz aplikacji Instagram, która tooraz pogarszanie ich stanu psychicznego.Przedstawiciele spółki kilka razy wypowiadali się na ten temat, lecz zawsze były to oświadczenia niespójne i zaprzeczające tym poprzednim . Wydaje się, że jutro doczekamy się punktu kulminacyjnego w sprawie, bowiem(a konkretniej przez jego część, Senat).Zupełnym przypadkiem, które docelowo mają przyczynić się do zwiększenia samopoczucia wśród najmłodszych użytkowników oraz dać więcej kontroli rodzicom. Warto mieć na uwadze, że część ogłoszeń dotyczy wyłącznie rozszerzenia funkcjonalności obecnych już narzędzi.Bez wątpienia największą nowością ma być. Już w marcu opiekuni kont będą mogli zobaczyćw tym aspekcie. Co ciekawe – jeśli dziecko zgłosi jakiegoś użytkownika lub post, to będzie mógł wysłać rodzicowi powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadna z tych funkcjonalności nie stanie się jednak obowiązkowa.Trzeba przyznać, że nie robi to wielkiego wrażenia. Oczywiście zapowiedziano regularne aktualizacje kontroli rodzicielskiej, lecz wyświetlanie czasu i ustawianie jego limitów to raczej nie jest coś, co przyczyni się do ochrony nieletnich osób. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy.Zbliżają się także– opcji, o której głośno było już kilka miesięcy temu. Pozwoli ona na ustawienie przypomnienia o wyłączeniu Instagrama po 10, 20 lub 30 minutach korzystania z aplikacji. Na razie dostęp do funkcji mają wyłącznie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.Funkcja nie będzie w żaden sposób wymuszać zamknięcia usługi.i pozwoli mu po prostu zignorować alert. Jest to dosyć liberalne podejście – w odróżnieniu od tego, co oferuje m.in. TikTok.W przyszłym roku wprowadzone zostaną także. Nie będą mogli oni oznaczać kont należących do nastolatków, jeśli ci ich nie obserwują. To samo tyczy się także sekcji Reels.Co ciekawe –oraz rekomendowane posty. Nieletni użytkownicy zobaczą jeszcze bardziej przefiltrowane zdjęcia, filmy oraz hasztagi. Ograniczenia te obejmą tak naprawdę wszystkie sekcje Instagrama, gdzie możliwe jest wyszukanie informacji.Rzadziej polecane będą także treści dotyczące zaburzeń odżywiania czy lękowych, a także depresji. Zamiast tego platforma rekomendować będzie specjalne kategorie mające zachęcić do przeglądania czegoś przyjemniejszego. Oczywiście wciąż pojawiać się będą wskazówki czy telefony wsparcia przy próbie wyszukania wrażliwych treści.Dosyć interesującą funkcją wydaje się być także. Ma ona zadebiutować już w styczniu – wraz z możliwością przejrzenia polubionych materiałów i cofnięcia „serduszka” nawet pod postem sprzed kilku lat. Super!Oczywiściei w przyszłości spodziewać możemy się jeszcze pokaźniejszej puli nowości poprawiających bezpieczeństwo najmłodszych. Cóż - najpierw zaczekajmy na to, czego dowiemy się na jutrzejszym przesłuchaniu szefa platformy.Nie da się jednak ukryć, że Instagram ma dosyć ambitne plany.Źródło i foto: Instagram