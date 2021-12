Chromecast with Google TV w końcu z aktualizacją. Poprawki przed Android TV 12?

Google naprawia błędy w Chomecaście 4 i usprawnia jego działanie, ale jeszcze bez zmiany systemu

nazwą Google TV) króluje. Chińczycy całkiem często wypuszczają do niego kolejne pomniejsze poprawki. Do tego stopnia, że po ostatnim updacie jego wersja systemowych zabezpieczeń miała nowszą datę niż stworzony przez samo Google Chromecast with Google TV (czy jak kto woli Google Chromecast 4). Ale to już przeszłość.Google zaprezentowało (o ile dobrze liczę dopiero) drugą aktualizację do swojej autorskiej przystawki smart TV. Jeżeli spodziewacie się wprowadzenia bazującego na Androidzie TV 11 czy Androidzie TV 12 systemu Google TV, to niestety nie jest aż tak dobrze. Firma wprowadziła aktualizacje bezpieczeństwa z października 2021 roku, optymalizację pamięci na dane, poprawki w niektórych aplikacjach związane z działaniem konwertowania HDR HLG do HDR10, odtwarzaniem Dolby Vision czy wydajnością dekodowania DRM Video, a także dodatkowe naprawy usterek i inne poprawki wydajności. Przynajmniej takie właściwości można wyczytać na ekranie podczas pobierania updateu. Pełna lista zmian dostępna jest na dedykowanej stronie pomocy Google