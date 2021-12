YouTube w tle bez konta premium. Jak to zrobić na iOS?

Da się? Tak!





Jak oglądać YouTube w tle bez konta premium?





Google od miesięcy wkłada więcej wysiłków w to, aby zablokować nam możliwość oglądania YouTube’a w trybie Picture in Picture niż w rzeczywiste wdrażanie nowych funkcji do aplikacji. Na szczęście jest na to wszystko sposób. Wystarczy jedynie iPhone, iOS 15 oraz specjalne rozszerzenie do przeglądarki Safari.Po zainstalowaniu rozszerzenia z App Store, każdy film z YouTube’a może być odtworzony w trybie Picture in Picture na ekranie urządzenia. Całość działa również ze wszystkimi innymi odtwarzaczami korzystającymi z technologii HTML5. PiPifier to specjalne rozszerzenie do przeglądarki Safari, które jest dostępne za darmo. Sposób działania tego dodatku jest bardzo prosty. Wystarczy pobrać je z App Store, otworzyć przeglądarkę Safari i nacisnąć przycisk udostępniania. W zakładce związanej z rozszerzeniami należy włączyć PiPifier i… gotowe. Jak więc przenieść YouTube do tła?Po wejściu na wybrane wideo w Safari i wciśnięciu przycisku udostępniania w przeglądarce, na liście pojawi się nazwa “PiPifier”. Po kliknięciu w nią, Safari automatycznie zminimalizuje okno i przełączy je na tryb PiP, którym można zarządzać do woli. Odtwarzany materiał możecie pauzować, zmieniać jego rozmiar i przesuwać w dowolne miejsce na ekranie. Proste? I to jeszcze jak.Owszem, to obejście zasad Google’a, jednak w mojej opinii amerykańska firma zachowuje się nie w porządku względem swoich użytkowników. Apple wymaga od wszystkich aplikacji możliwości uruchomienia odtwarzacza w trybie Picture in Picture i to właśnie ta możliwość została od razu zablokowana w aplikacji Google - pomimo zasad narzuconych przez Apple.Na moim iPhonie PiPifier działa prawidłowo - w każdym przypadku.Owszem, wybieranie konkretnego filmu i korzystanie z kilku kroków potrzebnych do uruchomienia trybu Picture in Picture może być irytujące, ale… przynajmniej działa. Okazuje się bowiem, że nawet w przypadku konta premium na YouTube, w niektórych przypadkach Google dalej blokowało działanie PiP.Na szczęście nie trzeba się już tym przejmować.Źródło: własne / fot. Sara Kurfes - Unsplash