Nowy Skype już dostępny na Androida i iOS. Teraz przypomina Messengera

Co nowego?

Zmiany względem poprzednich wersji komunikatora widać już na pierwszy rzut oka. Znacząco odświeżono interfejs, integrując go wizualnie między innymi ze stylem Material You z Androida 12. Zmieniono nieco rozkład funkcji poprzez dodanie dolnego panelu nawigacyjnego i niezależnej ikonki tworzenia nowej wiadomości. Pojawił się także pasek wyszukiwarki w górnej części ekranu.



Oprócz tego, dodano funkcję udostępniania ekranu, która działa na wszystkich odmianach aplikacji (Android, Windows, Mac OS, iOS) i opcję Together Mode, pozwalającą na umieszczenie kilku rozmówców wideo na wspólnym tle. Microsoft podkreśla, że w nowej wersji Skype naprawiono też sporo błędów i poprawiono ogólną stabilność działania aplikacji.



Muszę przyznać, że teraz aplikacja wygląda naprawdę ciekawie. Warto zaznaczyć, że obecnie pod względem funkcjonalności Skype nie odbiega od najpopularniejszych komunikatorów, a dla niektórych może okazać się nawet lepszy - nie jest przeładowany funkcjami jak Messenger, a wiadomości są szyfrowane end-to-end.



Jeszcze kilka lat temu Skype był potęgą na rynku komunikatorów internetowych, którego pozycja wydawała się być nienaruszalna. Przez długie lata było oczywiste, że jeśli chcemy z kimś porozmawiać na wideo, odbędzie się to za pośrednictwem estońskiej aplikacji. Z czasem została ona jednak wyparta przez Messengera WhatsAppa , których agresywna ekspansja zepchnęła Skype’a niemal na margines. Co gorsza, Microsoft zaczął rozwijać usługę Teams , która w dużej mierze bezpośrednio konkuruje ze Skypem. Mimo tego wszystkiego, gigant z Redmond nie zamierza porzucać legendarnego komunikatora. Co więcej, właśnie udostępniono jego nową odsłonę, która w końcu wygląda nowocześnie i ma kilka nowych funkcji.Aplikacja mobilna powinna automatycznie się zaktualizować, a jeśli nie macie jej zainstalowanej, w każdej chwili można pobrać najnowszą edycję Skype’a z App Store (iOS) lub z naszego portalu (Android).