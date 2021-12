Firefox 95 zadebiutował. Przeglądarka nigdy nie była bezpieczniejsza

To za sprawą nowego rozwiązania.

Firefox i piaskownica

Firefox 95 – inne nowości

Zgodnie ze swoim harmonogramem Mozilla udostępniła kolejną dużą aktualizację swojej przeglądarki – aktualizację do wersji 95. Co takiego Firefox 95 wprowadza? Lista zmian ma dopiero zostać opublikowana, ale jedno jest pewne – program ten stał się właśnie dużo bezpieczniejszy niż dotychczas. Sprawdź, dlaczego!No więc, w jaki sposób Mozilla zwiększyła poziom zabezpieczeń w Firefoxie? Firma dokonała tego, wprowadzając rozwiązanie o nazwie RLBox. Jest to nowy mechanizm piaskownicy (mechanizm izolacji uruchamianych programów komputerowych od reszty systemu) opracowany przez Mozillę we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Diego i Uniwersytetem w Teksasie.Wszystkie nowoczesne przeglądarki wykorzystują mechanizmy piaskownicy, by utrudniać hakerom wykorzystywanie błędów i podatności w ich kodzie. Niemniej, problem w tym, że hakerzy są w stanie obchodzić te zabezpieczenia, tworząc rozwiązania łączące ze sobą dwie podatności. RLBox ma ten problem rozwiązywać. To dlatego, iż dzięki niemu Firefox kompiluje procesy do standardu WebAssembly, a potem konwertuje je do natywnego kodu. Zapobiega to skakaniu kodu między różnymi częściami programu i ogranicza dostęp do konkretnych obszarów pamięci systemu użytkownika.W Firefoxie 95 Mozilla będzie używać narzędzia RLBox do izolowania pięciu komponentów przeglądarki, w tym silnika renderującego fonty i modułu multimediów. Jeżeli rozwiązanie to będzie spełniać swoją rolę, nawet podatności typu zero-day tych pięciu komponentów nie powinny Firefoxowi zagrażać.Mozilla zaznacza, że nie będzie w stanie wykorzystywać RLBox do chronienia każdego komponentu Firefoxa. Na przykład, nie sprawdzi się on w przypadku modułów, które działają w oparciu o dzielenie pamięci z innymi częściami przeglądarki. Niemniej, firma ma nadzieję, że inni deweloperzy uczynią z jego pomocą własne oprogramowanie bezpieczniejszym.Jak wspomniałam, Mozilla nie podzieliła się jeszcze listą zmian wprowadzonych w Firefoxie 95. Wiadomo jednak, że poza narzędziem RLBox przeglądarka otrzymała ulepszenia obejmujące tryb obraz w obrazie, czy też zużycie energii w trakcie dekodowania wideo na macOS. Nie zabrakło też rzecz jasna licznych poprawek błędów.Rzecz jasna, przeglądarkę Firefox 95 pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva