WhatsApp ulepsza znikające wiadomości. Funkcję będzie można ustawić jako domyślną

WhatsApp otrzymał ulepszenia funkcji znikających wiadomości

Źródło: WhatsApp

WhatsApp może pochwalić się teraz nieco ulepszonym systemem znikających wiadomości. Użytkownicy będą mogli m.in. aktywować go jako domyślny we wszystkich nowych czatach. Dodatkowo funkcja dostępna jest również w konwersacjach grupowych – do tej pory ograniczona była do indywidualnych.Od pewnego czasu WhatsApp oferuje znikające wiadomości – funkcjonalność mającą docelowo zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo prowadzonych konwersacji. Deweloperzy dosyć regularnie wprowadzają do niej nowe usprawnienia. Niedawno chociażby wprowadzono opcję jednorazowych zdjęć i filmów. Jak się okazuje, to nie koniec interesujących wieści w tym temacie.Poinformowano właśnie, że użytkownicy WhatsAppa mogą m.in. włączyć opcję znikających wiadomości. Oczywiście to od osób biorących udział w konwersacji zależy po jakim czasie wiadomości zostaną usunięte.Nadal jednak brakuje tego, co oferuje chociażby komunikator Signal – ustawienia dowolnego przedziału czasowego. Być może w przyszłości taka funkcjonalność w końcu się pojawi. Na razie zadowolić musimy się wyłącznie obsługą znikających wiadomości dla czatów grupowych. Nie da się ukryć, że ta funkcja była dosyć wyczekiwana przez konsumentów.Nowości zostały zapowiedziane zarówno na oficjalnym blogu aplikacji WhatsApp, jak i przez Marka Zuckerberga. Prezes firmy Meta coraz częściej dzieli się swoją ekscytacją dotyczącą nowości w usługach za pośrednictwem Facebooka.Jeśli jednak już mówimy o funkcjach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, to warto przypomnieć, że niedawno ogłoszono opóźnienie wdrożenia szyfrowania end-to-end do Instagrama oraz Messengera.Źródło i foto: WhatsApp