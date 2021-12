Czat Google w Gmail z funkcją bezpośredniego dzwonienia do pojedynczych osób

Czat Google w Gmail zyskał przydatną funkcję

Źródło: Google

Źródło: Google

Ponieważ niektóre zespoły zaczynają wracać do biur, podczas gdy inne pozostają rozproszone, mamy nadzieję, że ułatwi to łączenie się z Twoimi kolegami w hybrydowym świecie pracy. Ta funkcja pozwoli Ci płynnie przełączać się między czatem a rozmową wideo lub audio, gdy zajdzie taka potrzeba, pomagając Ci współpracować i posuwać pracę do przodu.

Google poinformowało o wprowadzeniu możliwości rozpoczynania i dołączania do indywidualnych spotkań z poziomu Czatu w mobilnym Gmailu. Funkcja powinna być już dla wszystkich użytkowników – zarówno w wersji aplikacji na iOS, jak i Android.Już od dłuższego czasu klient pocztowy Gmail wyposażony jest w szereg innych funkcjonalności niż wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Integracja z kilkoma usługami Google wciąż postępuje – niezależnie od preferencji użytkowników. Dowodem na to jest wprowadzenie interesującej opcji, która powinna spodobać się chociaż części z nich.Mowa oznajdującego się w Gmailu na urządzenia mobilne. Wystarczy przejść do pojedynczego czatu, a następnie wybrać ikonę wideo lub telefonu, które znajdują się w prawym górnym rogu interfejsu. Po rozpoczęciu rozmowy będziemy doskonale wiedzieć, że takowa trwa.Poinformuje nas o tym m.in.. Przy ikonie kontaktu także pojawi się specjalny napis „Aktywne połączenie audio/wideo”. Podobna informacja wyświetli się również w przypadku nieodebranego połączenia. Przy okazji warto pamiętać, że jeśli z poziomu samodzielnej aplikacji Czat Google wybierzecie opcję „Dołącz do spotkania”, to zostaniecie automatycznie przekierowani do Gmaila. Nie posiadacie Gmaila na swoim telefonie? Cóż, wtedy nastąpi przeniesienie do Sklepu Play bądź App Store.Google w następujący sposób argumentuje dodanie funkcjonalności:Wdrażanie nowości rozpoczęło się wczoraj. Gigant z Moutain View twierdzi, żeWarto więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność funkcji.Źródło i foto: Google