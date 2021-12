Messenger Kids z licznymi nowościami. Wśród nich ciemny motyw

Messenger Kids od teraz z ciemnym motywem

Źródło: Messenger

Źródło: Messenger

Źródło: Messenger

Messenger Kids wzbogacił się właśnie o szereg nowych funkcji, które mają na celu poprawę ogólnego komfortu korzystania z tej specjalnej wersji komunikatora. Mowa tu przede wszystkim o implementacji ciemnego motywu, efektów dźwiękowych oraz opcji zabawy w gry dla dwóch osób bez potrzeby opuszczania czatu.Muszę się przyznać, że już dawno nie słyszałem o Messenger Kids i sporym zaskoczeniem było ujrzenie informacji o sporej rozmiarów aktualizacji tejże aplikacji. Została ona przez firmę Meta nieco zaniedbana, czego dowodem może być wprowadzenie funkcji, która w jej podstawowej wersji jest obecna już od 2019 roku.Mam tu na myśli oczywiście– opcję dostępną tak naprawdę we wszystkich komunikatorach, także w standardowej odsłonie Messengera. Dosyć dziwne wydawać może się więc dodanie jej do Kids niemalże trzy lata później. Jest to jednak wciąż świetna wiadomość dla wszystkich młodych osób korzystających z tej usługi, dla których standardowy interfejs usługi był nieco za jasny.Nie wszyscy będą jednak w pełni zadowoleni. Nowość pojawiła się. Deweloperzy zapowiedzieli, że ciemny motyw na Androidzie pojawi się „wkrótce”. Trudno więc przewidzieć konkretną datę debiutu.Tymczasowa „ekskluzywność” dla iOS nie dotyczy niestety tylko tej jednej funkcji. Podobnie ma się sprawa z efektami głosowymi. Posiadacze sprzętów od Apple mogą teraz nieco. Nie ukrywam, że chętnie ujrzałbym to rozwiązanie również w standardowej wersji Messengera.Ucieszyć powinni się także użytkownicy korzystający z gamingowej oferty Messengera. Od teraz. Wybrana produkcja uruchomi się bezpośrednio z okna konwersacji, co oszczędzi nie tylko czas, ale zbędną irytację. Jak możecie się domyślić – ta funkcja także dostępna będzie na razie wyłącznie na iOS.Wszystkie powyżej. Miejmy nadzieję, że deweloperzy mają tu na myśli kilka miesięcy, a nie np. rok.Źródło i foto: Messenger