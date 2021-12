Messenger dostanie nowość, która zastąpi BLIK? O ile trafi do Polski

Facebook zapowiedział nową funkcję.





Facebook Messenger z opcją Split Payments





fot. Facebook

Meta oficjalnie zapowiedziała nową funkcjonalność, która będzie dostępna w ramach komunikatora Messenger. Całość została oznaczona jako Split Payments i działa bardzo podobnie do tego, co oferuje Apple na iPhone’ach.Konkretniej chodzi o proste dzielenie rachunku i wydatków ze znajomymi czy rodziną - wykorzystując do tego aplikację Messenger. I przelewając oczywiście rzeczywiste pieniądze.Czy Split Payments ma być szansą na ciekawą alternatywę dla BLIK? Tak, o ile pojawi się w Europie i w Polsce.“Jeśli borykasz się z problemami z dzieleniem się rachunkiem za grupową kolację, wydatkami na gospodarstwo domowe czy płatnością miesięcznego czynszu, wkrótce stanie się to łatwiejsze. Już za kilka dni rozpoczniemy testowanie funkcjonalności Split Payments, która będzie dostępna w komunikatorze Messenger” - w ten sposób Meta oficjalnie zapowiedziała swoje rozwiązanie. Póki co testy będą trwały jednak jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych.Aby skorzystać ze wspomnianej funkcji trzeba będzie wcisnąć przycisk “Rozpocznij” na czacie grupowym lub w Centrum Płatności w komunikatorze Messenger. W ten sposób użytkownicy będą mogli podzielić płatność i skutecznie podzielić się ze sobą pieniędzmi. Kiedy potwierdzimy swoje dane w Facebook Pay, prośba o przelew zostanie wysłana do odpowiedniej osoby.Działa to trochę w taki sam sposób, jak w przypadku prośby o przelew za pośrednictwem BLIK. Czy nowa funkcjonalność Facebooka ma szansę na sukces? I tak i nie. Ludzie nie kojarzą komunikatora Messenger z płatnościami oraz platformą finansową - służy on im jedynie do czatu oraz zapewnia codzienną rozrywkę. Meta będzie musiała się sporo napocić, aby zmienić tego typu wizerunek.Po drugie, na rynku istnieje ogromna liczba alternatywnych rozwiązań pozwalających na dokonanie szybkiej, bezproblemowej płatności, którą odbiorca otrzymuje niemalże natychmiast.Jak będzie w rzeczywistości? Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak to wszystko obserwować.Źródło: FB / fot. Facebook