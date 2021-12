Sklep Play będzie można zaktualizować o wiele intuicyjniej

W końcu o tym pomyślano.

Aktualizacja Sklepu Play będzie łatwiejsza

Źródło: Sklep Play

Sklep Play wzbogacił się właśnie o naprawdę brakującą funkcję – dedykowany przycisk do aktualizacji tego cyfrowego sklepu. Do tej pory opcja sprawdzania dostępności nowej wersji usługi była skrajnie nieintuicyjna i wręcz niewidoczna. W końcu postanowiono coś z tym zrobić.Jeśli korzystacie z urządzeń z systemem Android na pokładzie, to na pewno często zdarza się Wam odwiedzić Sklep Play – cyfrowy sklep od Google. Usługa ta dosyć regularnie otrzymuje nowe aktualizacje, które wprowadzają nie tylko nowe funkcje, ale także poprawki bezpieczeństwa czy inne usprawnienia. Problem jest jednak taki, że niewiele osób wie jak ręcznie sprawdzić dostępność nowości.Do tej pory. Brak dedykowanego przycisku informującego o możliwości zainstalowania aktualizacji bez wątpienia bywał irytujący i tak naprawdę zabierał wielu użytkownikom opcję dowiedzenia się o niej. Niedługo się to zmieni.Część osób zaczęła bowiem zauważać, że Google wzbogaciło wyżej wspomnianą zakładkę o. Dzięki temu więcej osób będzie świadomych dostępności aktualizacji usługi. Na razie jednak nowość dostrzeżono wyłącznie na urządzeniach marki Pixel.Trudno jednak sobie wyobrazić, by Google ograniczyło tą funkcjonalność wyłącznie do swoich smartfonów. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że już niedługo ta drobna (lecz ważna) opcja pojawi się u wszystkich użytkowników.Źródło: 9to5google / Foto. Google