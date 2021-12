Microsoft poprzez reklamy wciska pożyczki użytkownikom Edge

Żenujące.

Reklamy pożyczek w Microsoft Edge

Microsoft już nie jeden raz uciekał się do atakowania użytkowników systemów Windows reklamami. Oj, ileż to już razy pisaliśmy na ich temat... Robiliśmy to razy , a wydaje się, że to wcale nie wszystkie przypadki tego rodzaju irytujących praktyk. Konsumenci nie chcą płacić pełnej ceny za jakiś produkt po to, by ten później pełnił rolę tablicy reklamowej. Mimo to firma z Redmond postanowiła zaserwować je w kolejnym miejscu. Mowa o przeglądarce internetowej Edge.Microsoft niedawno zaczął testować integrację usługi "kup teraz, zapłać później" (ang. Buy Now, Pay Later - BNPL) w swojej przeglądarce Edge. Funkcja, która jest obsługiwana przez, pozwala kupującym online rozłożyć zakupy na cztery raty w okresie sześciu tygodni. Jak się zapewne domyślacie, wywołało to oburzenie internautów, nazywających reklamę "bezwstydnym skokiem na kasę". To niebezpieczny precedens w takich aplikacjach.Nowe(serio, nie da się tego inaczej nazwać) w Microsoft Edge umożliwia rozłożenie płatności za zakupy o wartości 35-1000 USD na cztery raty w ciągu sześciu tygodni. Nie ma tu żadnych odsetek, zakładając rzecz jasna, że spłacisz każdą ratę na czas. Nie każdemu się uda i w tym właśnie tkwi szansa na zarobek dla Microsoftu i instytucji pożyczkowej.