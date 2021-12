Dwie nowości w Windows 11. Jedna lepsza od drugiej

Microsoft szykuje zmiany.



Zmiany w Szybkich Ustawieniach

Microsoft nieustannie ulepsza Windows 11, czy raczej dostosowuje jego funkcje w taki sposób, aby te możliwie najlepiej służyły użytkownikom. Swoistym novum w porównaniu do Windowsa 10 jest menu Szybkich Ustawień, które zastąpiło Centrum Akcji. Przypomina ono rozwiązanie znane z prezentacji Windows 10X i pozwala w błyskawiczny sposób aktywować kluczowe opcje dostępne z poziomu menu Ustawień, jak na przykład Bluetooth, Wi-Fi lub tryb samolotowy. Ten moduł czekają zmiany.Obecnie otwierając menu szybkich ustawień w Windows 11 po kliknięciu przez użytkownika w ikonę samolotu, system wyłączy wszystkie połączenia bezprzewodowe, w tym komórkowe, Wi-Fi i Bluetooth. Microsoft pracuje nad nową funkcją uczącą się zachowań użytkowników. Jeżeli system wykryje, że użytkownik po aktywowaniu trybu lotniczego często włącza Bluetooth albo Wi-Fi, pozostawi te opcje aktywne. To doskonałe drobne usprawnienie chociażby dla osób często korzystających w samolotach ze słuchawek bezprzewodowych wykorzystujących Bluetooth.