Yanosik wprowadza płatności za przejazdy autostradami. Jest haczyk

Opłaty za przejazd autostradami w kolejnej aplikacji.

Płatność za autostrady w aplikacji Yanosik

"Odpowiadając na potrzeby wszystkich kierowców uruchomiliśmy usługę e-TOLL w urządzeniach Yanosik, którą można aktywować w aplikacji Y24. Oznacza to, że urządzenia Yanosik XS, S-clusive oraz GTR mają możliwość podłączenia do e-TOLL. Wszyscy kierowcy, niezależnie od tego czy poruszają się samochodem osobowym czy ciężarowym, mogą korzystać z tej usługi po wcześniejszej konfiguracji"

e-TOLL w Y24

Jak skonfigurować e-TOLL w Y24?

✓

Od 1 grudnia sporo zmieniło się w kwestii jazdy polskimi autostradami. Z dwóch popularnych odcinków autostrad A2 i A4 zniknęły bramki. Czy to oznacza, że przejazd nimi stał się darmowy? Niestety, zmieniono wyłącznie metodę na pobór opłat. Sposobom płatności poświęciliśmy osobny artykuł , do lektury którego gorąco Was zachęcamy. W tym wpisie chcieliśmy natomiast przekazać ważny komunikat dla użytkowników aplikacji i urządzeń Yanosik.Istnieje kilka alternatyw dla systemu płatności e-TOLL. Yanosik nie jest niestety jedną z nich, ale użytkownicy popularnych urządzeń i aplikacji tej firmy będą mogli w wygodny sposób dokonywać płatności z ich poziomu. Jest to możliwe dzięki opcji dodania ich do systemu e-TOLL.– mówi Julia Langa z Yanosik Autoplac.Informacje są przekazywane przez urządzenie Yanosik do serwerów KAS, a na ich podstawie naliczona zostaje opłata za przejazd, którą KAS pobiera z konta rozliczeniowego użytkownika.Urządzenia z wyświetlaczem (Yanosik S-Clusive i GTR) poinformują użytkownika o statusie połączenia z e-TOLL graficznie oraz za pomocą komunikatów głosowych. Urządzenie bez wyświetlacza (Yanosik XS) powiadomią go o tym głosowo. Bezpośredni podgląd stanu połączenia e-TOLL jest dostępny w darmowej aplikacji Y24, przeznaczonej dla urządzeń Yanosik.Wystarczy wykonać następujące kroki:Uruchom lub pobierz aplikację Y24 Wybierz z menu zakładkę "Moje urządzenie".Wybierz opcję "Aktywuj e-TOLL" i dodaj swoje urządzenie.Czekaj na aktywację (potrwa tylko chwilę, odśwież widok).Po zakończonej aktywacji zaloguj się do konta e-TOLL na stronie www.etoll.gov.pl.Wpisz na stronie numer biznesowy (po poprawnej aktywacji znajdziesz go w Y24 w polu status e-TOLL, w zakładce ustawienia) i podaj dane pojazdu.Po pomyślnie zakończonej konfiguracji przy opcji e-TOLL w Y24 pojawi się zielony znakŹródło: Yanosik