Microsoft ułatwił właśnie edytowanie zdjęć w chmurze

Edytor zdjęć w OneDrive doczekał się nowych funkcji.

Nowe funkcje edytora zdjęć w OneDrive

Jeżeli korzystasz z usługi One Drive i przechowujesz w niej swoje przeróżne pliki, w tym zdjęcia, zapewne wiesz, że już od dłuższego czasu nie musisz pobierać tych zdjęć z chmury, by je edytować. Już od pół roku można robić to z poziomu przeglądarki, czy to na komputerze, czy na smartfonie. Teraz Microsoft dodatkowo poszerzył możliwości edytowania obrazów w OneDrive.W sumie edytor zdjęć w webowym magazynie OneDrive otrzymał kilka nowych funkcji. Po pierwsze, od teraz możliwe jest dodawanie do fotografii efektu winiety i zmiany jego intensywności. Jego suwak został umieszczony pod suwakiem odpowiadającym za intensywność cieni, w zakładce regulacja.