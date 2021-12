Zdjęcia Google na Androida z możliwością blokady folderów

W końcu.





Zdjęcia Google zyskały przydatną funkcję bezpieczeństwa

Źródło: Android Central

Zdjęcia Google na urządzenia z systemem Android zyskały właśnie opcję zablokowania tworzonych folderów za pomocą hasła lub odcisku palca. Do tej pory funkcja była dostępna wyłącznie dla posiadaczy smartfonów marki Pixel – teraz zauważono ją również na sprzętach innych producentów.Prywatność i bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze jest niezwykle ważna. Wielu użytkowników opiera swój wybór usługi właśnie na podstawie obecności zaawansowanych funkcji mających na celu ochronę przesyłanych plików. Jak się okazuje, jedna z takich opcji trafiła właśnie do Zdjęć Google. O co dokładnie chodzi?Jeszcze podczas tegorocznego okresu wakacyjnego posiadacze smartfonów Pixel otrzymali ekskluzywną możliwość zablokowania tworzonych folderów w chmurze. Google potwierdziło w październiku, że funkcjonalność zostanie „wkrótce” rozszerzona także na sprzęty od innych firm. Obietnica znalazła właśnie swoje pokrycie w doniesieniach, które zaczęły pojawiać się w sieci.Redakcje Android Police oraz Android Central informują, żezaczęła pojawiać się na niektórych smartfonach od Samsunga oraz OnePlus. Funkcja jest naprawdę banalna w użyciu, lecz jej uaktywnienie wiąże się z pewnymi ograniczeniami.i dostęp do nich uzyskamy wyłącznie z poziomu jednego urządzenia. Jeśli z kolei zdecydujemy się na umieszczenie tam zdjęcia, które już w chmurze się znajduje, to zostanie ono z niej usunięte. To jednak nie koniec. Elementy w zablokowanych folderach nie będą pojawiać się w albumach, wspomnieniach czy głównej siatce Zdjęcia.Wszystko to oczywiście w celu zwiększenia bezpieczeństwa prywatnych oraz wrażliwych danych.Tam też powinna widnieć opcja stworzenia zablokowanego folderu. Jeśli jeszcze jej u siebie nie widzicie, to musicie uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Android Police Android Central / Foto. Google