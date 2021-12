Microsoft zepsuł, a teraz naprawia. Windows 11 z ważną zmianą

Krok w dobrą stronę.

Zmiana przeglądarki w Windows 11 stanie się łatwiejsza

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. pic.twitter.com/kRDFPKfJMv — Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

Microsoft lubi forsować swoje rozwiązania

Zmiana domyślnej przeglądarki internetowej w Windows 11 nie jest wcale łatwym zadaniem. Microsoft jeszcze w sierpniu bieżącego roku postanowił mocno utrudnić ten proces , zmieniając sposób ustawiania aplikacji domyślnych. Znany producent skomplikował sprawę jeszcze bardziej w listopadzie, kiedy to zablokował możliwość wykorzystywania przeglądarek innych niż Edge do otwierania odnośników z prefiksem. Wygląda na to, że firma zrozumiała swój błąd.Toma Warren z The Verge zauważył, że Microsoft wycofuje zmiany w systemie Windows 11, które utrudniały zmianę domyślnej przeglądarki. Nowa kompilacja Windows 11 Insider Preview Build 22509 pozwala przełączać się z Edge na Chrome, Firefox lub inne przeglądarki za pomocą jednego przycisku. Po sierpniowych zmianach należało zmieniać wszystko ręcznie dla każdego typu łącza - HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP i HTTPS.Wkrótce po premierze systemu Windows 11 przedstawiciele Microsoftu twierdzili, że wprowadzili kontrowersyjne zmiany po to, aby zapewnić użytkownikom bardziej szczegółową kontrolę. Pytanie brzmi: jaki odsetek potrzebuje AŻ TAK szczegółowej kontroli. Sytuacja wywołała oburzenie ze strony producentów konkurencyjnych przeglądarek, w tym Chrome, Firefox, Opera i Brave.Nie wiadomo kiedy zmiany trafią do stabilnej wersji Windows 11 . Spodziewamy się, że zadebiutują dopiero w przyszłym roku, przy okazji kolejnej większej aktualizacji systemu.W 2013 roku Unia Europejska ukarała Microsoft grzywną w wysokości 730 milionów dolarów (ok. 2,8 miliarda złotych) za praktyki firmy związane ze sposobem wyboru domyślnej. Wcześniej, w 2008 roku UE nałożyła na firmę grzywnę w wysokości 1,35 miliarda dolarów (ok. 5,4 miliarda złotych) w związku z podobnymi praktykami.Źródło: The Verge