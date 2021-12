Darmowy Blender 3.0 wydany. Graficy będą w siódmym niebie

Ależ wydanie!

Blender 3.0 - co nowego?

Pobierz Blender 3.0 za darmo

Doczekaliśmy się. Darmowy Blender 3.0 został udostępniony w sieci. Otwartoźródłowe oprogramowanie do modelowania grafiki 3D i tworzenia trójwymiarowych animacji to przede wszystkim nowy, niezwykle wydajny silnik renderowania oraz wygodna w użyciu przeglądarka assetów. Program widnieje już w repozytorium plików Instalki.pl.Popularna alternatywa dla 3DS Max to po raz kolejny przyjazny interfejs oraz niewygórowane wymagania sprzętowe. To także cała masa zmian jakościowych, czyniących soft jeszcze lepszym.OpenImageDenoise został ulepszony do wersji 1.4, co pozwala mu lepiej zachowywać detale scen. Nowe algorytmy wyświetlania sprawiają, że użytkownik aplikacji doświadczy mniejszej ilości lagów, nawet gdy włączy jakieś nakładki. Wprawne oko szybko dostrzeże mniejszą liczbę artefaktów związanych z cieniowaniem - jest to widoczne zwłaszcza w przypadku grafiki low poly. Cieszą liczne modyfikacje związane z NVIDIA OptiX.Wszystkie nowości w detalu sprawdzicie pod tym adresem . Warto też obejrzeć materiały wideo zawarte w tym wpisie.Jeżeli znacie język angielski, gorąco polecam również prześledzić pięć istotnych zmian w Blender 3.0 na przytoczonym niżej materiale wideo.Oprogramowanie Blender pobierzesz bezpłatnie za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika.Źródło: Blender