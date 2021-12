Agrama - idealna lista zakupów? (recenzja)

Takich aplikacji nam trzeba.

Agrama – lekka i nowoczesna lista zakupów

Cena: 0 zł / Android: 4.1 i nowsze

Instalujemy je często bez zastanowienia. Wiele z nich oferuje masę funkcji, których nawet nie potrzebujemy. A może lepiej spojrzeć w kierunku minimalizmu?Agrama to mobilna lista zakupów, której drugie imię to właśnie minimalizm. Oferuje jedynie najbardziej przydatne funkcje w lekkiej oprawie graficznej.Opis aplikacji nie będzie więc skomplikowany. Możemy tworzyć i tytułować listy zakupów, wybierać produkty z listy lub dodawać własne. Nie zabrakło informacji o ilości i ewentualnej możliwości zmiany jednostki (gramy, litry itp.). Kupione produkty przekreślone trafiają na dół listy.Dodatkowym atutem jest możliwość współdzielenia listy np. z członkiem rodziny (każdy musi mieć zainstalowaną aplikację). Całości dopełnia fakt, że aplikacja jest darmowa i nie wyświetla reklam.Minusy? Trochę można się przyczepić intuicyjności interfejsu (opcja zmiany jednostek nie jest wystarczająco wyeksponowana). Brakuje też zapisywania własnych produktów do późniejszego szybszego wybierania.W ogólnym rozrachunku Agrama to jednak bardzo udany produkt. Może przydać się w zasadzie każdemu. Lista zakupów nie powinna wymagać instrukcji obsługi.