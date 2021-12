Nowe sterowniki Nvidia GeForce 497.09 z obsługą RT i DLSS dla Icarus

Drivery Nvidia GeForce 497.09 przygotowane pod nowe gry i kolejne ekrany G-Sync

Masz GPU Nvidii nie starsze niż GTX 900 lub wybrane 800 i 700? Koniecznie zaktualizuj sterowniki

Nvidia opublikowała wczoraj nowe sterowniki dla kart graficznych GeForce RTX, GTX, MX i Titan. Nie zawierają żadnych kluczowych zmian jak ostatnie całkiem ważne, ale wciąż warto zainstalować najnowszą edycję 497.09. Skupiono się na optymalizacjach w grach i dodaniu obsługi kolejnych wyświetlaczy zgodnych z G-Sync.Główną zmiana miałaby być optymalizacja pod nową kooperacyjną grę survivalową Icarus (stworzoną przez Deana Halla i RockerWerkz). Tytuł otrzymał polepszenie wydajności na kartach Nvidii oraz obsługę RTX Global Illumination. Sterownik zapewni też ulepszenia i optymalizacje dla wielu gier, które będą wydane w najbliższych dniach. Dotyczy to chociażby technologii Nvidia DLSS dla Chorusa.Wyróżnić można też nowe produkcje mogące był optymalizowane przez GeForce Experience OneClik Optimal Settings. Są to: Farming Simulator 22, Halo Infinite, Insryption, Ruined King: A League of Legends Story i Crab Game. Dodano też obsługę dla kolejnych monitorów zgodnych z Nvidia G-Sync: ASUS XG27UQR, Dell G2722HS, Dell G3223D, Dell G2422HS, LG 32PG750 i MSI G273.Najnowszez naszej bazy Instalek. Są zgodne ze wszystkimi desktopowymi GPU z serii Nvidia RTX 3000, RTX 3000, Titan RTX, GTX 1600, GTX/GT 1000, GTX 900, Titan X, Xp, V, wybranymi GTX 700 oraz mobilnymi RTX 3000, RTX 2000, GTX 1600, GTX 1000, GTX 900, MX i wybranymi GTX 800.Źródło: Nvidia / wccftech / Foto tytułowe: własne - Nvidia