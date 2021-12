Empik Go na czytnikach Amazon Kindle. Kolejny sposób na tanie czytanie

Sieć Empik dysponuje kilkoma abonamentami z możliwością dostępu do różnych ebooków i audiobooków, nawet w darmowym (choć wtedy mocno ograniczonym) wariancie Empik Premium Free. Szkoda tylko, że nie da się czytać na sprzętach Kindle. A przynajmniej tak było do tej pory. Firma opublikowała finalną wersję aplikacji, dzięki której pobierzemy swoje ebooki z Empiku na czytniki Amazon Kindle.Michał Kiender, Product Manager Empik Go stwierdził, że "Kindle to obecnie najpopularniejsze czytniki e-booków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W Stanach Zjednoczonych te urządzenia posiada 72 proc. właścicieli czytników (wg statista.com), zaś w Polsce - aż 82 proc. (wg innovationspr.pl). Dlatego też rozwiązanie na popularne "kundelki" było konieczne. Ten trend widać było wyraźnie w zapytaniach spływających od naszych abonentów - umożliwienie czytania ebooków z Empik Go na Kindle było najpopularniejszą sugestią i dla nas stanowiło priorytetowe zadanie."

Logowanie na konto Empiku w aplikacji dla Windowsa / Foto: własne

Podłącz Kindle do komputera i zsynchronizuj ebooki z Empik Go i Empik Premium

Empik początkowo udostępnił aplikację dla pierwszych czytelników w formie beta jeszcze w październiku. Do czasu wydania aktualnej edycji 1.0 uwzględnił uwagi zgłaszane przez społeczność. "Użytkownicy aplikacji w każdym miesiącu będą mogli przesłać do swojej biblioteki aż 10 tytułów z ponad 35-tysięcznej oferty ebooków. Zaś równolegle na swoim smartfonie czy tablecie - korzystać z pozostałych zasobów aplikacji: ponad 35 tys. audiobooków, słuchowisk i podcastów."Co ważne, cały system opiera się o nasz komputer. Aplikację do synchronizacji instalujemy na maszynie z Windowsem (Windows 7 lub nowszy) albo macOS (od wersji 11). Później możemy po jej włączeniu podłączyć czytnik Kindle i przesłać wybrane książki z Empik Go do pamięci urządzenia Amazona. "Ebooki przesłane na czytnik będą dostępne do końca ważności abonamentu (pełnych 30 dni). Czytnik należy co miesiąc zsynchronizować." Możliwe jest kopiowanie ebooków w ramach dowolnych abonentów (Empik Go, Empik Premium, a nawet Empik Free).