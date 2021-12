Warszawiacy uwielbiają na siebie donosić. Ta aplikacja w tym pomaga

Uprzejmie donoszę...



Warszawiacy wiodą prym jako donosiciele





Donosem nazywamy poufne zgłoszenie, oskarżające osobę lub instytucję o działanie sprzeczne z prawem lub przyjętymi normami współżycia społecznego. Za czasów komuny władza lubiła wmawiać obywatelom, że donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. Właśnie ze względu na okres PRL oraz czasy okupacji słowo "donos" ma dziś na cechowanie negatywne, a słowo "donosiciel" jest traktowane w Polsce jako obelga. Zupełnie niesłusznie. Donosy są często przejawem postawy obywatelskiej, a dla społeczników powstają nawet specjalne aplikacje. Uprzejmie donoszę jest webową aplikacją o zasięgu ogólnopolskim, która umożliwia Polakom zgłaszanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Piesi nierzadko zmuszani są w dużych miastach do przeciskania się, omijania, wkraczania na jezdnię zza zaparkowanych samochodów, a nawet ustępowania im pierwszeństwa na chodnikach. Nie każdy chce zgłaszać wykroczenia bezpośrednio Straży Miejskiej lub Policji i z myślą o takich właśnie osobach powstała omawiana platforma.- piszą autorzy projektu. Okazuje się, że Polacy ochoczo korzystają z apki, a przodują w tym mieszkańcy stolicy.