Bezpłatna aplikacja mOchona pomoże rodzicom chronić dzieci w Internecie

Coraz młodsze dzieci zaczynają korzystać z zasobów Internetu, także bez nadzoru opiekunów. Według badania "Nastolatki 3.0", które zostało zrealizowane przez NASK, znaczna grupa dzieci zaczyna przygodę z Internetem już w wieku 7 lub 8 lat. Nawet co piąty (dokładnie 20,5 proc.) badany nastolatek stwierdził, że miał już wtedy dostęp do telefonu z połączeniem z siecią. Pewna grupa badanych przyznała, że mogło korzystać z takich urządzeń nawet jeszcze przed ukończeniem 6 roku życia (3,4 proc. za pośrednictwem telefonów, a 9,5 proc. komputerów). Widać po tym dobrze, że dzieci powinny być chronione przez rodziców od niebezpieczeństw sieci nawet w bardzo młodym wieku.I tutaj przychodzi z pomocą bezpłatna aplikacja mOchrona przygotowana w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Jest typowym programem ochrony rodzicielskiej. Można za jego pomocą ustalić reguły dotyczące korzystania z Internetu oraz aplikacji. mOchrona daje rodzicom dostęp do informacji o aktywności dziecka w zasadzie na dowolnym urządzeniu - smartfonie, tablecie czy komputerze. Należy sparować urządzenia rodzica i dziecka, wtedy można też zdalnie sprawdzać działanie programu.

Aplikacja dostępna jest na smartfony, tablety i komputery z Windowsem / Foto: mOchrona @ Google Play

mOchrona dla Androida, iOS i iPadOS, Huawei Harmony OS i komputerów z Microsoft Windows

Konto rodzica jest zabezpieczone pinem i pozwala na wybór kategorii stron internetowych czy aplikacji, które miałyby być niedostępne. Oczywiście możemy to zrobić indywidualnie w zależności od wieku konkretnego dziecka. Jeśli będzie chciało skorzystać z niedozwolonych treści, ma możliwość wysłania prośby o dostęp, a rodzic jeśli uzna za stosowne może wtedy ją zaakceptować lub odrzucić. Dodatkowo w razie zobaczenia czegoś, co wzbudzi niepokój dziecka, może wysłać alert SOS do rodzica, który wtedy powinien zareagować.Jak powiedział Maciej Dudkiewicz, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w NASK -"Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to realizowany przez NASK program, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i przede wszystkim bezpiecznego internetu - bezpieczeństwo w sieci jest osią wszystkich naszych działań. mOchrona to pierwsza usługa OSE, która wychodzi poza środowisko szkolne: jest przeznaczona dla rodziców, a tym samym stanowi dopełnienie całego ekosystemu, który konsekwentnie budujemy. Oddajemy w Państwa ręce nowe narzędzie, stworzone, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci w internecie, wszędzie tam, gdzie z niego korzystają, od najmłodszych lat."