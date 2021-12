Zoom z ważną nowością. Dzięki niej nie przegapisz żadnej aktualizacji

Zoom z opcją automatycznych aktualizacji

Aktualizacje są niezbędne w branży technologicznej. Kiedy pojawiają się nowe, ekscytujące funkcje, błędy lub luki w oprogramowaniu, które wymagają usunięcia, wypuszczamy aktualizacje do klienta Zoom. Czasami taka aktualizacja nie jest zauważana przez wszystkich - wiele osób jest zajętych i zapomina o aktualizacji swoich aplikacji. Z radością informujemy, że wprowadzamy funkcję automatycznej aktualizacji, która usprawni ten proces i sprawi, że bezpieczeństwo stanie się drugą naturą.





Źródło: Zoom

Zoom zapowiedział implementację funkcji pozwalającej na automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji. Użytkownik będzie mógł samemu zadecydować o tym czy chce skorzystać z tego systemu z poziomu ustawień aplikacji. Do tej pory o obecności nowej aktualizacji należało po prostu pamiętać, co było dosyć irytujące.jest tak naprawdę obecna we większości usług. Niekiedy funkcjonalność ta bywa dosyć nieprzyjemna (np. w przypadku Windowsa 10), ale zazwyczaj pozwala zaoszczędzić czas na sprawdzaniu czy aby na pewno nie pojawiła się kolejna wersja konkretnej aplikacji. Może to wydawać się dosyć dziwne, ale tego narzędzia próżno było do tej pory szukać w komunikatorze Zoom.W końcu jednak zdecydowano się go dodać. Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu:nformacja o dostępnej aktualizacji pojawi się za każdym razem przy próbie dołączenia do rozmowy albo ponownym uruchomieniu aplikacji. Dzięki temu raczej trudno będzie przegapić jakikolwiek update.Oczywiście w ustawieniach aplikacji będzie można bez problemu wyłączyć opcję automatycznych aktualizacji. Nowość powinna być już dostępna u wszystkich użytkowników, więc – śmiesznie to zabrzmi – koniecznie sprawdźcie dostępność aktualizacji.Źródło i foto: Zoom