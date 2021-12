MS Paint będzie wyglądał w Windows 11 jeszcze nowocześniej

Oto, co zostanie zmienione.

Edytowanie kolorów w najnowszej wersji MS Paint w kanale Dev Windows 11. | Źródło: Windows Insider

Odświeżone okno „Zmiana rozmiaru i pochylanie” w MS Paint. | Źródło: Windows Latest

Windows 11 – instalacja

Kolejnym odświeżonym elementem w Paintcie jest okno funkcji „Zmiana rozmiaru i pochylanie”, które, jak nazwa wskazuje, pozwala na zmianę rozmiaru obrazu oraz jego pochylenia w pionie i w poziomie. W końcu doczekało się ono wyglądu godnego Windows 11.Nowa aktualizacja insiderowej wersji MS Paint to jednak nie tylko zmiany wizualne. Ta poprawiła też bowiem liczne błędy. Na przykład, pozbawiono się błędu, który powodował niespodziewane przesuwanie się okna tekstowego podczas pisania na tle obrazu z pomocą edytora IME. Na dodatek, Microsoft ulepszył w aplikacji wsparcie dla czytników ekranu oraz wprowadził funkcję, która umożliwia zmianę drugorzędnego koloru poprzez kliknięcie na kolor przy przytrzymaniu klawisza Shift.Udoskonalone wydanie odświeżonej aplikacji MS Paint powinno zostać udostępnione użytkownikom, którzy nie są członkami Insider, na początku 2022 roku. Wcześniej z pewnością zadebiutuje ono w kanale Beta oraz w kanale wersji zapoznawczej Windows 11.Choć Windows 11 posiada pewne wady, naprawdę warto zainstalować go na swoim komputerze. To między innymi ze względu na jego nowocześniejszy i schludniejszy niż w Windows 10 interfejs, funkcje ułatwiające wydajną pracę takie jak Snap Layouts i Snap Groups czy odświeżone warianty systemowych aplikacji.Microsoft stopniowo umożliwia kolejnym użytkownikom Windows 10 aktualizację ich systemu do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli jednak nie należysz do tych osób, które już mogą z tej okazji skorzystać, masz jeszcze możliwość aktualizacji, także darmowej, za pośrednictwem Asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności dokonaj czystej instalacji Windows 11, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Co istotne, zanim dokonasz na swoim komputerze próby instalacji Windows 11, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemu. Pozwoli Ci na to program PC Health Check Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne