YouTube z odświeżonym interfejsem. Wygląda dosyć chaotycznie

Mobilny YouTube z usprawnionym interfejsem

YouTube na urządzenia mobilne doczeka się już wkrótce dosyć istotnych zmian interfejsu. Zauważone poprawki dotyczą przede wszystkim ikon funkcyjnych znajdujących się tuż pod odtwarzanym filmem. Zostaną one przede wszystkim zmniejszone oraz otoczone cienką ramką. Poprawki te z pewnością nie spodobają się wszystkim użytkownikom.Google ostatnimi czasy wprowadza do YouTube niezwykle kontrowersyjne zmiany. Wciąż głośno jest o usunięciu licznika łapek w dół spod wszystkich materiałów opublikowanych na platformie. Decyzję koncernu skomentował nawet współzałożyciel serwisu, który nie szczędził słów krytyki. Już wkrótce portal wzbogaci się o kolejną kontrowersyjną zmianę. Material You to wzornictwo powoli wdrażane do wszystkich aplikacji Google. Wyjątkiem od reguły nie jest YouTube, lecz w tym przypadku mamy do czynienia ze zmianami na mniejszą skalę. Część użytkowników zaczęła dostrzegać przeprojektowanie paska funkcyjnego znajdującego się pod ekranem odtwarzanego materiału w mobilnej wersji usługi.Do tej pory ikony (pozwalające polubić film, udostępnić go bądź pobrać) były dosyć spore, a ich nazwy znajdowały się pod grafikami. Niedługo się to zmieni, gdyżDodatkowo każda ikona otoczona zostanie cienką ramką przywodzącą na myśl pigułkę (element charakterystyczny dla najnowszego wzornictwa koncernu).Pasek funkcyjny jest więc dłuższy, co zmusza użytkowników do uciążliwego przeciągania palcem. Wydaje mi się on równieżWygląda to tak, jakby Google próbowało zwiększyć minimalistyczny charakter interfejsu, ale w połowie projektowania zupełnie o tym zapomniało.Na razie trwają testy zmiany i trudno określić, kiedy Google zdecyduje się na jej implementację. Nie wiadomo również czy koncern planuje wprowadzić do aplikacji YouTube także inne elementy kojarzące się z Material You (czy też Material Design 3). Użytkownikom nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie na kolejne doniesienia w tym temacie.Źródło: Android Police / Foto. Google