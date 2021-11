Wallpaper Engine zadebiutował na Androidzie. Pobierz aplikację za darmo

Co takiego oferuje?

Wallpaper Engine na Androdzie – co potrafi?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i po krótkich beta testach, aplikacja Wallpaper Engine trafiła już na urządzenia z Androidem. To mobilny odpowiednik popularnego programu przeznaczonego na komputery z systemami Windows, który pozwala użytkownikom na korzystanie z tysięcy animowanych tapet udostępnionych przez społeczność w Warsztacie Steam a nawet ich tworzenie.Choć mobilny Wallpaper Engine nie jest narzędziem równie rozbudowanym co wersja windowsowsa, wciąż pozwala on na wiele. W aplikacji można edytować tapety, a nawet konwertować na mobilny format tapety stworzone z myślą o pecetach. Możliwe jest też tworzenie playlist tapet, ustawianie limitu klatek na sekundę i włącznie innych funkcji opracowanych z myślą o oszczędzaniu baterii. To dobrze, albowiem animowane tapety niewątpliwie będą rozładowywać baterię szybciej niż tapety klasyczne.