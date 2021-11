Samsung Internet Browser pozwoli na przeniesienie paska adresu

To wyczekiwana funkcja.

Samsung Internet Browser z wyczekiwaną aktualizacją

Mobilna przeglądarka Samsung Internet Browser zaczyna udostępniać użytkownikom możliwość przeniesienia paska adresu na dół ekranu. Przez dłuższy czas funkcja ta znajdowała się w fazie testów beta – po ponad miesiącu koreański gigant w końcu zdecydował się na jej publiczną premierę.Wiele przeglądarek internetowych zaczyna powoli stawiać na możliwość personalizacji interfejsu użytkownika. Coraz częściej usłyszeć możemy o nowościach pozwalających na ukrycie konkretnej funkcjonalności czy przeniesienia jej w inne miejsce. Konsumenci cenią sobie obecność takich opcji, więc nie dziwi najnowsza decyzja Samsunga.Mowa oczywiście o funkcji pozwalającej na, który domyślnie umiejscowiony jest w górnej części interfejsu. Część osób zaczęło jednak dostrzegać, że w opcjach aplikacji pojawiła się zupełnie nowa sekcja umożliwiająca wybranie, by pasek adresu pojawiał się u dołu ekranu.Nie jest to oczywiście opcja najbardziej pożądana przez użytkowników, lecz na pewno dosyć wyczekiwana.i za wszelką cenę próbuje zatrzymać przy sobie użytkowników. Wprowadzanie takich nowości z pewnością zwiększa atrakcyjność usługi.Stosowna aktualizacja Samsung Internet powinna być już. Jeśli jeszcze jej u siebie nie widzicie, to warto uzbroić się w cierpliwość. Jej obecność to kwestia maksymalnie kilku dni.Źródło: MSPoweruser / Foto. Samsung