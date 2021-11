Silnik Epic Games i fotorealistyczne twarze. Nie uwierzysz w to, co zobaczysz (wideo)

Już wkrótce w grach wideo.

Ziva Dynamics i imponujące demo ZRT Face Trainer

Możliwości nowoczesnych silników graficznych wykraczają poza wszelkie wyobrażenia. Dość powiedzieć, że Unity i Unreal Engine znajdują coraz częściej zastosowanie w kinematografii. Czy to oznacza, że fotorealizm w grach jest coraz bliżej? Wiele na to wskazuje. Przedstawicielom firmy Ziva Dynamics w niemal idealny sposób udało się zrekonstruować ludzkie twarze przy wykorzystaniu swojego autorskiego systemu oraz silnika Unreal Engine 4. Zaraz ujrzycie próbkę tego, co potrafi dzisiejsza technologia.Specjaliści od symulacji realistycznego ruchu postaci w grach, firma Ziva Dynamics, udostępnili właśnie ZRT Face Trainer. To oparta na uczeniu maszynowym i chmurze usługa, pozwalająca deweloperom tworzyć fotorealistyczne, ruchome modele twarzy w grach. Te są w stanie według zapewnień podmiotu odwzorowywać aż 72 tysiące różnych ekspresji.Programiści z Ziva Dynamics przygotowali swoje dzieło w oparciu o bibliotekę składającą się z 15 terabajtów skanów twarzy w 4D. Zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego wykorzystują te skany po to, aby symulować ruch m.in mięśni twarzy. ZRT Face Trainer da się zintegrować z kilkoma silnikami, jednakże demo stworzono w oparciu o popularny Unreal Engine 4. Mimika prezentuje się zatrważająco dobrze.ZRT Face Trainer to usługa oparta na chmurze, która jest obecnie dostępna w zamkniętej becie, wyłącznie na zaproszenie. Ziva Dynamics nie ogłosiła jeszcze cen ani publicznej daty premiery.Warto nadmienić, że Ziva Dinamics wykorzystała silnik Unreal Engine 4. Obecnie na ukończeniu są już prace nad Unreal Engine 5 , którego wycinek możliwości zobaczycie, oglądając poniższy materiał.Źródło: Ziva Dynamics