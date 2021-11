Windows Defender uznany najlepszym antywirusem dla Windows 10 i Windows 11

Zero zaskoczenia?

Windows Defender w czołówce antywirusów

Zintegrowany z systemami Windows 10 i Windows 11 program antywirusowy Windows Defender budzi skrajne emocje internautów z całego świata. Nawet w naszej redakcji istnieją dwa obozy, spośród których jeden twierdzi, że oprogramowanie to w pojedynkę nie jest w stanie radzić sobie z potencjalnymi cyberzagrożeniami. Przeciwnego zdania jest niemiecki instytut AV-TEST, który jak co roku sprawdził skuteczność 21 najpopularniejszych programów antywirusowych.Przedstawiciele AV-TEST opublikowali swój najnowszy, październikowy raport dotyczący oceny działania programów antywirusowych. Instytut bezpieczeństwa przetestował łącznie 21 programów rozwijanych różnych producentów, w tym znane propozycje firm Norton, Kaspersky i Microsoft.AV-TEST przetestował Malwarebytes Windows Defender, Avira, McAfee, Avast Free, ESET, AVG i kilka innych aplikacji antywirusowych pod kątem różnych aspektów bezpieczeństwa. Robiono to na przykład poprzez sprawdzenie, jak radzą sobie z ochroną przed lukami typu zero-day, cyberatakami, zainfekowanymi wiadomościami e-mail i w innych scenariuszach. Wynik? Cóż, można powiedzieć, że jak co roku.